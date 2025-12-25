Olimpia y Cerro estarán presentes en torneo internacional

Si bien el año transita aún en sus últimas jornadas y los equipos se movilizan sin la exigencia de la pretemporada, de a poco se va conociendo los planes de los clubes para el año entrante.

Uno de ellos tiene que ver con los duelos amistosos que animarán los diferentes conjuntos, siendo la Serie Rio de La Plata uno de los eventos más atractivos e respetables en el que habrá presencia de varios equipos grandes de Sudamérica.

Peñarol, River Plate, Independiente, San Lorenzo, Alianza Lima, Colo Colo, Olimpia y Cerro Porteño, son hasta el momento los confirmados para este torneo de verano que se disputará desde el 10 al 23 de enero en Uruguay.

Cabe recordar que el torneo Apertura 2025 comenzará a disputarse el fin de semana del 23 de enero.