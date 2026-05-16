16 may. 2026
Fútbol Internacional

Lewandowski abandonará el Barcelona a final de temporada

El delantero del Barcelona Robert Lewandowksi ha confirmado este sábado, en un mensaje publicado en su perfil personal de la red social Instragram, que abandonará el Barcelona al final de la presente temporada.

Mayo 16, 2026 08:51 a. m. • 
Por Redacción D10
Robert Lewandowksi

Robert Lewandowksi no seguirá en el Barcelona.

Fotyo: AFP

El internacional polaco, que cumple 38 años en agosto y terminaba contrato este verano, ha disputado cuatro temporadas como azulgrana, en las que ha contribuido con sus goles a ganar tres Ligas, una Copa de Rey y tres Supercopas de España.

“Después de cuatro años llenos de retos y de trabajo duro, es el momento de cambiar. Me voy con la sensación del deber cumplido. Cuatro temporadas, tres campeonatos. Nunca olvidaré el amor que he recibido de los aficionados desde mi llegada. Cataluña es mi lugar en la tierra”, ha afirmado Lewandowski.

El futbolista del Barcelona ha agradecido el apoyo a todas las personas que ha conocido en estos “hermosos cuatro años” y, en especial, al presidente Joan Laporta por darle “la oportunidad de vivir el capítulo más importante” de su carrera.

“El Barça vuelve a estar donde merece. Visca el Barça. Visca Catalunya”, ha zanjado el jugador.

Lewandowski podrá despedirse de su afición este domingo en el Spotify Camp Nou en el último partido de la temporada del Barcelona en su estadio, contra el Betis, en la penúltima jornada de LaLiga EA Sports.

Barcelona Robert Lewandowski
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Ligue 1 - RC Lens vs Paris Saint Germain
Fútbol Internacional
El PSG consigue su quinta liga de forma consecutiva
El Paris Saint-Germain no necesitó un partido brillante ni un caudal ofensivo apabullante para proclamarse este miércoles campeón de la liga francesa con una victoria definitiva en Lens.
Mayo 13, 2026 06:19 p. m.
 · 
Redacción D10
ebea17ddc88ed2b316926ee1dee57259103f0eb1.jpg
Fútbol Internacional
Inter, campeón de la Copa Italia
Apenas 35 minutos duró la final de la Copa de Italia, sentenciada en ese tiempo por el Inter de Milán con los dos goles de Marusic en propia puerta y Lautaro Martínez.
Mayo 13, 2026 06:10 p. m.
 · 
Redacción D10
manchester city.jpg
Fútbol Internacional
El City alarga la Premier una jornada más
El Manchater City venció y la lucha por la Premier League se alargará como mínimo una jornada más.
Mayo 13, 2026 06:04 p. m.
 · 
Redacción D10
FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID
Fútbol Internacional
Florentino Pérez, sobre el Barcelona: “La relación está completamente rota”
El presidente del Real Madrid Florentino Pérez declaró que “la relación está completamente rota” con el Barcelona a raíz del caso Negreira, porque no quiere “tener relación con un club que ha pagado a los árbitros durante dos décadas”.
Mayo 13, 2026 05:03 p. m.
FBL-ESP-LIGA-VILLARREAL-SEVILLA
Fútbol Internacional
Sevilla acaricia la permanencia tras remontar al Villarreal
El Sevilla acaricia la permanencia en Primera División tras remontar ante el Villarreal un partido en el que llegó a ir perdiendo 2-0 tras los primeros minutos y en el que impuso su mayor necesidad a la del rival.
Mayo 13, 2026 04:32 p. m.
Lionel Messi
Fútbol Internacional
Messi repite como el mejor pagado de la MLS
Lionel Messi, jugador del Inter Miami, se mantiene como el mejor pagado de la MLS, con un sueldo de 28,3 millones de dólares garantizados para la temporada 2026.
Mayo 13, 2026 04:12 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más