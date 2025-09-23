Giménez: “El grupo se merecía este momento”

“Como siempre venimos hablando internamente, el grupo se merecía este momento. Por ahí hubo desde comienzo de año muchas situaciones de sinsabores, resultados que no se daban, lesiones. Por ahí el año del 2 de mayo no estaba dando su mejor versión en el 2025 como fue el año anterior. También volvimos y evidentemente que prácticamente teníamos el conocimiento completo del plantel”, dijo Felipe Giménez en conferencia de prensa refiriéndose a la gran campaña desde el arranque de su segundo ciclo en el club, atendiendo que de los cinco partidos que dirigió ha ganado en cuatro ocasiones y una sola derrota.

Añadió además que “nosotros habíamos armado prácticamente el 90% de este plantel. Ellos en ese sentido nos conocen cómo trabajamos, nos conocen cómo afrontamos cada situación, cada compromiso”.

En la fecha 14, el Gallo recibirá el domingo al General Caballero de JLM desde las 19:00.