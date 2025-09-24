24 sept. 2025
Copa Paraguay

General Caballero se mete en cuartos de final

General Caballero de JLM derrotó en tanda de penales a Sportivo Ameliano y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Paraguay.

Septiembre 24, 2025 06:39 p. m. • 
Por Redacción D10
G1otS8GXUAA0c3u.jpg

General Caballero aguarda en cuartos de final a Cerro Porteño o Sol de América.

@CopaParaguayAPF

Ameliano y General Caballero de Juan León Mallorquín se enfrentaron este miércoles en el estadio Parque del Guairá de Villarrica por los octavos de final de la Copa Paraguay.

En los 90 minutos no se pudieron sacar diferencias, fue un partido bastante estudiado y con pocas situaciones de gol en las porterías.

El clasificado surgió en tanda de penales y la efectividad estuvo del lado de General Caballero de JLM que se impuso por 4-3 a la V Azulada.

En cuartos de final, General Caballero enfrentará al vencedor de la serie que disputarán Sol de América y Cerro Porteño.

Redacción D10
