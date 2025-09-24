General Caballero se mete en cuartos de final

Ameliano y General Caballero de Juan León Mallorquín se enfrentaron este miércoles en el estadio Parque del Guairá de Villarrica por los octavos de final de la Copa Paraguay.

En los 90 minutos no se pudieron sacar diferencias, fue un partido bastante estudiado y con pocas situaciones de gol en las porterías.

El clasificado surgió en tanda de penales y la efectividad estuvo del lado de General Caballero de JLM que se impuso por 4-3 a la V Azulada.

En cuartos de final, General Caballero enfrentará al vencedor de la serie que disputarán Sol de América y Cerro Porteño.