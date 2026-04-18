18 abr. 2026
Intermedia

Guaireña sonríe en la Intermedia

Este sábado, Guaireña venció a Tacuary por la tercera fecha de la Intermedia, mientras que Sol de América igualó con el Deportivo Capiatá.

Abril 18, 2026 01:14 p. m. • 
Por Redacción D10
Guaireña

Guaireña sumó tres puntos.

Foto: Gentileza - APF

Durante la mañana de este sábado, el torneo de la Intermedia continuó con dos encuentros en los que se registraron una victoria y una paridad. Guaireña se impuso en casa frente a Tacuary con goles de Juan Salcedo y Cristian Paredes.

Mientras que en Villa Elisa, Sol de América no pudo sostener el triunfo y fue igualado por el Deportivo Capiatá. La jornada seguirá el domingo y se completará el lunes.

-Guaireña FC 2-0 Tacuary FBC

Guaireña FC (2): Alejandro Machuca; Jaime Peralta, Hugo Portillo, Juan Balbuena y Rodrigo Estigarribia; Jorge Mendoza, Juan Salcedo (78’ Antonio Marín), Cristian Paredes (66’ Aarón Monges) y Édgar González (78’ Erwin Quintana); Luis Araújo (66’ Jeferson Torales) y Alejandro Arce. DT: César Castro.

Tacuary FBC (0): Favio Marín; Pulvio Aranda, Junior Franco, Jesús Asta y Rodney Pedroso (63’ Ricardo Britos); Gustavo De Lira, Jesús Servín, Pablo Ortellado (55’ Martín Núñez) y Fernando Cabrera (78’ Matías Rodríguez); Alcides Valdez y Marcos Benítez (78’ Alan Bento). DT: Antonio Denis.

Estadio: Parque del Guairá.

Árbitro: Marcos Galeano.

Asistentes: Cristóbal Alderete y César Silva.

Cuarto árbitro: Basilio Jara.

Goles: 52’ Juan Salcedo y 65’ Cristian Paredes (G).

Amonestados: 36’ Jorge Mendoza (G); 40’ Jesús Servín, 43’ Pablo Ortellado y 90’+1’ Pulvio Aranda (T).

-Sol de América 1-1 Deportivo Capiatá

Sol de América (1): Faustino Piotti; Pablo Aranda, Juan Patiño, Franco Ortellado e Iván Morel; Marcos Gaona (58’ Pablo Viudez), Gustavo Marecos (69’ Ángel Aguayo), Edgardo Orzusa (82’ Fabricio Arce), Brahian Fernández y Gerardo Kovacs (58’ Jorge González); Julio Rivarola (69’ Fernando Ruiz Díaz). DT: Aldo Bobadilla.

Deportivo Capiatá (1): Aldo Bareiro; Marcelo Benítez, Guido Verdún, Ángel Lezcano y Cristian García; Antonio Bareiro, Jonatan Benítez (46’ Alex Candia), Justo Figueredo y Santiago Santacruz (64’ Walter Gaona); Jorge Benítez (85’ Alexis Acuña) y Orlando Bogado (64’ Juan Franco). DT: Nelson Ruiz.

Estadio: Luis Alfonso Giagni.

Árbitro: Marco Franco.

Asistentes: Carlos Sánchez y Tania Martínez.

Cuarto árbitro: Juan Jara. Goles: 60’ Pablo Viudez (SA); 90’+4’ Antonio Bareiro (DC).

Amonestados: 70’ Ángel Aguayo y 89’ Pablo Aranda (SA); 27’ Jonatan Benítez, 62’ Ángel Lezcano, 83’ Alex Candia y 84’ Marcelo Benítez (DC).

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