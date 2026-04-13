15 abr. 2026
Intermedia

Tembetary, puntero con el paso perfecto

El Nómada tuvo un gran arranque en Intermedia, con dos triunfos seguidos.

Abril 13, 2026 07:47 a. m. • 
Por Redacción D10
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Triplete. Diego Martínez mostró un exuberante rendimiento en Guairá al hacer tres goles para el Tembe.

En el inicio de la fecha 2 de la Intermedia, el Atlético Tembetary tumbó por 3-2 a Guaireña FC y lidera la competencia con seis unidades, tras sus dos triunfos seguidos.

El delantero Diego Martínez fue la gran figura del compromiso disputado en el estadio Erico Galeano de Capiatá, con tres anotaciones (16’, 80’ y 83’) para darle la victoria al Rojiverde. En la antípoda de la tabla se encuentra la Albiceleste, con el casillero aún en blanco.

Otro elenco que consiguió una resonante victoria fue Independiente de Campo Grande, que venció en su casa por la mínima diferencia (1-0) a Sol de América con el solitario gol de Sergio Daniel Dietze. El Unicolor, que tiene una sola unidad en la tabla, no está teniendo un comienzo esperado bajo la dirección del entrenador Aldo Bobadilla.

En otro compromiso, Carapeguá concretó su primer triunfo en la competencia al doblegar sobre la hora por 2-1 al 3 de Noviembre del barrio San Pablo. En tanto, el 12 de Junio de Villa Hayes fue más en el estadio Facundo De León Fossati y se deshizo de Fernando de la Mora (2-0), mientras que Resistencia reaccionó a tiempo en el juego y derrotó por 1-0 a Tacuary.

CIERRE. Hoy, con dos lances se bajará el telón a la segunda jornada. Encarnación recibirá a Santaní (17:00), mientras que Capiatá hará lo propio ante Paraguarí (19:30). Los sureños y los Toreros treparán también a la punta en caso que darse con los tres puntos.

Intermedia Tembetary Fútbol paraguayo
Redacción D10
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