General Caballero JLM vs. Sportivo Ameliano: Paso a paso

Luis Pettengill calificó de “pichadura” por parte de los técnicos de Olimpia, Ramón Díaz y Emiliano Díaz acerca del penal cobrado para Cerro Porteño. Indica que “la mala onda vino de los técnicos tratando de justificarse”.
VIDEO. La Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol divulgó el material con el análisis arbitral sobre las jugadas polémicas de la sexta fecha del Torneo Clausura, y obviamente, está el penal a favor de Cerro Porteño en el superclásico.
En las seis fechas jugadas, el Sportivo Ameliano ya tuvo que jugar con los cuatro grandes del fútbol y la cosecha de puntos fue escasa. Ante esto, el presidente Héctor Melgarejo indicó: “Ahora sí empieza nuestro campeonato”.