Gran debut de Dani Vallejo en Melbourne

El paraguayo Daniel Vallejo tuvo un estreno sólido en la primera ronda de la qualy del Australia Open.

Enero 13, 2026 07:51 a. m. • 
Por Redacción D10
Dani Vallejo

Dani Vallejo tuvo un gran estreno en Australia.

Foto: Gentileza - Dani Vallejo

Daniel Vallejo se quedó con el triunfo sobre el mexicano Rodrigo Pacheco Méndez en dos parciales (6-1, 6-2) en la primera ronda de la fase previa del Australian Open 2026.

Desde bien temprano en el partido se veía la diferencia en la seguridad, con un Vallejo mucho más sólido desde el fondo de la pista sobre todo por el lado de su revés, frente a un Pacheco que se precipitaba a intentar puntos cortos y caía en un sinfín de errores no forzados.

El tenista paraguayo se medirá con el sudafricano Harris o el italiano Cina, para seguir por su sueño en Melbourne.

