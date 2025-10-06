Menú
Torneo Clausura
General Caballero JLM vs. Nacional: Paso a paso
General Caballero JLM y Nacional se encargan de ponerle el cierre a la 15ª fecha del Torneo Clausura.
Octubre 06, 2025 05:45 p. m. •
Por
Redacción D10
Torneo Clausura
General Caballero de JLM
Nacional
Redacción D10
Torneo Clausura
Libertad-Trinidense: Paso a Paso
El Gumarelo busca la recuperación en el Clausura, pero enfrenta al buen equipo de Trinidense. Seguí el paso a paso en D10.
Octubre 05, 2025 04:57 p. m.
·
Redacción D10
Torneo Clausura
Guaraní-Tembetary: Paso a paso
El Legendario quiere seguir en la punta del torneo Clausura y recibe al descendido Tembetary. Seguí el paso a paso en D10.
Octubre 05, 2025 04:49 p. m.
·
Redacción D10
Torneo Clausura
Remontada del Decano ante Ameliano
Olimpia superó por 2-1 al Sportivo Ameliano, un duelo que perdía por 0-1 en la primera mitad. Sin embargo lo dio vuelta en la complementaria. Este es la primera vez que el Decano logra ganar dos partidos seguidos en el Clausura 2025.
Octubre 04, 2025 09:15 p. m.
·
Redacción D10
Torneo Clausura
Contra su bestia negra
Olimpia recibe hoy a un alicaído Sportivo Ameliano, desde las 19:00, en el estadio Erico Galeano (Capiatá) en la continuidad de la fecha 15 del Torneo Clausura 2025.
Octubre 04, 2025 08:27 a. m.
·
Redacción D10
Torneo Clausura
El Azulgrana no falla en el estreno de Bava
Cerro Porteño se impuso a Recoleta por 2-0 y toma la cima de manera provisoria en el Clausura.
Octubre 03, 2025 09:52 p. m.
·
Redacción D10
Torneo Clausura
El Gallo golea sin piedad al Chanchón
Por la fecha 15, este viernes el Sportivo 2 de Mayo goleó por 3-0 al Sportivo Luqueño y agudiza la crisis en campamento auriazul.
Octubre 03, 2025 08:12 p. m.
·
Redacción D10
