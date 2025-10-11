Importante victoria de Sportivo Trinidense

En la continuidad de la fecha 16 del torneo Clausura 2025, en el estadio Martín Torres de Santísima Trinidad, el Sportivo Trinidense superó por 2 a 0 a General Caballero de Juan León Mallorquín.

Tras un primer tiempo parejo e intenso, todo se decidió en la complementaria. Fernando Romero, de penal a los 53’, adelantó a los locales.

El Rojo mallorquino, herido, intentó de todas formas llegar al tanto de la paridad, pero careció de claridad en los metros finales.

Cuando el partido ya se iba, a los 93’, Ronaldo Báez dijo presente para decretar el segundo del equipo auriazul que dirige José Arrúa.

Con esto, Trinidense se afianza en el cuarto lugar de la tabla acumulativa, mientras que General Caballero se hunde más en la tabla de promedio y queda muy comprometido con el descenso.