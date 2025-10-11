10 oct. 2025
Torneo Clausura

Importante victoria de Sportivo Trinidense

Sportivo Trinidense se hizo fuerte en su casa y derrotó por 2-0 a General Caballero de JLM.

Octubre 10, 2025 10:16 p. m.
Trinidense y un valioso triunfo de local.

Foto: APF.

En la continuidad de la fecha 16 del torneo Clausura 2025, en el estadio Martín Torres de Santísima Trinidad, el Sportivo Trinidense superó por 2 a 0 a General Caballero de Juan León Mallorquín.

Tras un primer tiempo parejo e intenso, todo se decidió en la complementaria. Fernando Romero, de penal a los 53’, adelantó a los locales.

El Rojo mallorquino, herido, intentó de todas formas llegar al tanto de la paridad, pero careció de claridad en los metros finales.

Cuando el partido ya se iba, a los 93’, Ronaldo Báez dijo presente para decretar el segundo del equipo auriazul que dirige José Arrúa.

Con esto, Trinidense se afianza en el cuarto lugar de la tabla acumulativa, mientras que General Caballero se hunde más en la tabla de promedio y queda muy comprometido con el descenso.

Torneo Clausura Sportivo Trinidense General Caballero de JLM
Más contenido de esta sección
2 de Mayo 3.jpg
Torneo Clausura
Ángel Martínez, de delantero centro a guardameta
Ángel Martínez, guardameta del 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero fue elegido como el mejor portero de la semana, y conformó el equipo ideal de la fecha 15, del programa Fútbol a lo Grande que se emite por Radio Monumental 1080 AM.
Octubre 07, 2025 07:41 p. m.
 · 
Redacción D10
2 de Mayo Cerro Porteño
Torneo Clausura
¿Cerro tiene mayor arrastre de hinchas en PJC que Olimpia?
El 2 de Mayo dio a conocer los precios de las entradas para el encuentro ante Cerro Porteño. El presidente Hugo Romero señaló que “probablemente el público cerrista va a más a la cancha que el público olimpista” ya que el año pasado generaron más dinero ante el Ciclón.
Octubre 07, 2025 11:51 a. m.
 · 
Redacción D10
Gol de General Caballero 3.jfif
Torneo Clausura
Empate sin sabor a nada en Mallorquín
General Caballero de Juan León Mallorquín igualó 1-1 este lunes con Nacional, en el cierre de la fecha 15 del Clausura 2025 en el estadio Ka´arendy.
Octubre 06, 2025 08:27 p. m.
 · 
Redacción D10
General Caballero JLM Nacional
Torneo Clausura
General Caballero JLM vs. Nacional: Paso a paso
General Caballero JLM y Nacional se encargan de ponerle el cierre a la 15ª fecha del Torneo Clausura.
Octubre 06, 2025 05:45 p. m.
 · 
Redacción D10
Roberto Nanni
Torneo Clausura
Roberto Nanni: “Es un penal chiquito, un penal de VAR”
Roberto Nanni debutó en el banquillo del Sportivo Ameliano con una derrota ante Olimpia. De la acción que definió el resultado dijo que fue “un penal chiquito, un penal de VAR”.
Octubre 06, 2025 12:59 p. m.
 · 
Redacción D10
Alcides Barbotte
Torneo Clausura
“Un último esfuerzo en el último minuto” para el gol de Guaraní
Guaraní sumó de a tres recién en la acción final del encuentro ante Atlético Tembetary. Alcides Barbotte envió el centro para el gol: “Fue un último esfuerzo en el último minuto”.
Octubre 06, 2025 11:55 a. m.
 · 
Redacción D10
