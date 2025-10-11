11 oct. 2025
Torneo Clausura

Cerro Porteño se frena en la Terraza

Cerro Porteño no pudo en Pedro Juan Caballero y terminó igualando sin goles ante el 2 de Mayo.

Octubre 11, 2025 07:33 p. m. • 
Por Redacción D10
Cerro Porteño y 2 de Mayo igualaron en Pedro Juan Caballero.

Poco para destacar de un primer tiempo de muchas imprecisiones donde el calor fue determinante para el bajo rendimiento de los equipos.

En el segundo tiempo, 2 de Mayo sufrió la expulsión de Diego Acosta a los 62 minutos.

Cerro Porteño no pudo aprovechar el hombre de más en el campo y se resignó al empate sin goles.

La próxima fecha, la número 17 del torneo Clausura, Cerro Porteño medirá a Olimpia en el superclásico. Mientras 2 de Mayo recibirá a Nacional.

El Ciclón llega a 32 puntos, misma línea que Guaraní, que juega este domingo.

Redacción D10
