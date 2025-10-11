Cerro Porteño se frena en la Terraza

Poco para destacar de un primer tiempo de muchas imprecisiones donde el calor fue determinante para el bajo rendimiento de los equipos.

En el segundo tiempo, 2 de Mayo sufrió la expulsión de Diego Acosta a los 62 minutos.

Cerro Porteño no pudo aprovechar el hombre de más en el campo y se resignó al empate sin goles.

La próxima fecha, la número 17 del torneo Clausura, Cerro Porteño medirá a Olimpia en el superclásico. Mientras 2 de Mayo recibirá a Nacional.

El Ciclón llega a 32 puntos, misma línea que Guaraní, que juega este domingo.