28 mar. 2026
Selección Paraguaya

Gastón Olveira: “Una noche inolvidable”

Gastón Olveira le dedicó unas palabras a su estreno con la camiseta de la Selección Paraguaya.

Marzo 28, 2026 03:56 p. m.
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Gastón Olveira, arquero de la Albirroja.

Foto: APF.

Gastón Olveira, arquero de Olimpia, uruguayo naturalizado paraguayo, tuvo su debut absoluto con la camiseta de la Selección Paraguaya en la victoria por 1-0 sobre Grecia en amistoso disputado en Atenas.

El portero franjeado tuvo una sobria actuación. Es cierto, mucho no se le exigió, pero las veces que intervino lo hizo de gran manera, transmitiendo mucha seguridad al equipo.

Horas después del partido, Olveira utilizó su cuenta de Instagram para dejar un mensaje.

“Una noche inolvidable. Feliz de debutar con esta hermosa camiseta, el orgullo de llevar su escudo en el pecho. Gracias a todos por tanto cariño. Vamos Albirroja”, fueron las palabras del golero.

En el partido contra Marruecos de este martes, Olveira estará en el banco de suplentes y Orlando Gill será el portero titular, según lo anunció el propio entrenador albirrojo Gustavo Alfaro.

Gastón Olveira Albirroja Paraguay
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