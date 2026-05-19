19 may. 2026
Copa del Mundo

Fermín López, baja en España para el Mundial

El centrocampista del Barcelona Fermín López, que fue intervenido con éxito de la fractura del quinto metatarsiano del pie derecho, no podrá disputar el Mundial de este verano con la selección española.

Mayo 19, 2026 05:34 p. m. • 
Por Redacción D10
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Fermín López, delantero del Barcelona y de la selección de España.

Foto: Gentileza

El centrocampista del Barcelona Fermín López, que fue intervenido con éxito de la fractura del quinto metatarsiano del pie derecho, no podrá disputar el Mundial de este verano con la selección española.

Así lo ha comunicado este martes la entidad azulgrana, que ha explicado que la intervención ha tenido lugar en el Hospital de Barcelona a cargo del doctor Antoni Dalmau Coll y bajo la supervisión de los servicios médicos del club.

En el comunicado, el club precisa que “el tiempo de recuperación se decidirá en función de la evolución”, si bien todas las previsiones apuntan a que estará entre dos y tres meses de baja, por lo que se perderá la cita mundialista que de México, Estados Unidos y Canadá.

Este mismo martes, el centrocampista del Barcelona Pedro González ‘Pedri’ aseguró que la lesión de su compañero es “un palo” para la selección española.

“Ayer estuve con él, estaba muy jodido. Perderse un Mundial no es plato de buen gusto. Que se recupere, que nos va a dar mucho en el futuro. Es un palo para todos. Me llevo muy bien con él, desearía que estuviera con nosotros, pero el fútbol es así de puñetero a veces. Desearle una rápida recuperación”, afirmó el jugador canario durante un acto publicitario.

Fermín sufrió dicha lesión el pasado domingo, en el partido contra el Betis, y fue sustituido por Alejandro Balde en el descanso del duelo que el conjunto azulgrana ganó por 3-1 en el Spotify Camp Nou en la penúltima jornada de LaLiga EA Sports. EFE

Mundial FIFA 2026 Barcelona España
Redacción D10
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