28 may. 2026
Copa Libertadores

Bolívar cae ante el ya clasificado Independiente Rivadavia y pasa a la Sudamericana

El Independiente Rivadavia, ya clasificado a octavos de final de la Copa Libertadores, venció este miércoles por 1-3 al Bolívar, que pasará a la eliminatoria de la Sudamericana al terminar tercero en el grupo C.

Mayo 28, 2026 08:00 a. m. • 
Por Redacción D10
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El cuadro argentino se impuso en el último juego de la fase de grupos.

Foto: @CSI_Oficial

El plantel argentino, que además acabó invicto la fase de grupos, se consolidó en el primer lugar de la llave con 16 unidades, seguido por el Fluminense brasileño, que avanzó también a octavos con 8 puntos sumados tras vencer al Deportivo La Guaira venezolano por 3-1 en el Maracaná.

Mientras que los celestes de La Paz son terceros con 5 puntos y el equipo venezolano quedó último y fuera de todos los torneos con 3 unidades.

Los goles de Leonel Bucca (m.45+6), del colombiano Sebastián Villa (m.90+2) y de Diego Crego (m.90+5) dieron el triunfo al Independiente, mientras que para el Bolívar descontó Robson Matheus en el minuto 55 del partido disputado en la ciudad de Santa Cruz, en el este boliviano.

La Academia de La Paz empezó con un juego más ofensivo, pero a medida que avanzó la primera mitad, perdió la concentración y cedió espacios a los ataques de los visitantes.

En el minuto 8, el dominicano Dorny Romero pudo abrir el marcador para los locales, aunque no pudo concretar.

Por parte de la visita, Matías Fernández tuvo dos duelos con Carlos Lampe, pero los ganó el guardameta boliviano.

En el sexto minuto adicional, el Azul se animó al contragolpe mediante Fernández, quien hizo un pase para que Bucca anote, tras una falla en la defensa bolivarista.

A sabiendas que de que se estaba quedando fuera de la Libertadores, el plantel dirigido por el colombiano Alejandro Restrepo salió al ataque en la segunda mitad, aunque le faltó afinar la puntería.

La ansiada igualdad llegó en el minuto 55, mediante un remate largo de Matheus que pegó en el palo y dejó en el piso al guardameta argentino Nicolás Bolcato.

Matheus fue el más activo en busca de la segunda conquista de la Academia, pero sus esfuerzos no dieron frutos.

Cuando parecía que el marcador estaba cerrado, el equipo del argentino Alfredo Berti logró dos anotaciones más en los minutos adicionales, hechas por los recién ingresados Villa y Crego.

Copa Libertadores Bolívar Independiente
Redacción D10
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