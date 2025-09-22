22 sept. 2025
Sportivo Ameliano

García: “La expulsión nos descompaginó”

Septiembre 22, 2025 08:48 a. m. • 
Por Redacción D10
Humberto García, DT de Ameliano, observa el desarrollo de la acción.

Foto: Prensa - Ameliano

Ameliano cayó por 2-0 ante Cerro Porteño, este sábado, en La Nueva Olla, por la jornada 13 de la Copa de Primera y se mantiene en el penúltimo lugar de la tabla de clasificación, con 11 puntos.

Su entrenador, Humberto García, en conversación con La Sobremesa de FALG apuntó que la expulsión de Tomás Lezcano, a los 11 minutos de partido, condicionó el resultado.

“La expulsión nos descompaginó y nos costó sostener el partido”, refirió. La V Azulada en la fecha 14 recibirá en su estadio de Villeta a Recoleta FC, el lunes 29 de setiembre, desde las 16:30.

Redacción D10
Más contenido de esta sección
GzEHkhpXsAEY_XG.jpeg
Sportivo Ameliano
Melgarejo continúa disconforme con el juego
El presidente del Sportivo Ameliano, Héctor Melgarejo, sostuvo en Fútbol a lo Grande que aún sigue disconforme con la actuación de su equipo, a pesar de haber salvado la caída ante el 2 de Mayo, en la parte final del partido en la ciudad de Pedro Juan Caballero.
Agosto 25, 2025 07:24 a. m.
 · 
Redacción D10
Luqueño y Ameliano_62581901.jpg
Sportivo Ameliano
Melgarejo, muy molesto: “Somos una vergüenza”
Ameliano experimenta un momento muy complicado en el torneo Clausura 2025, lleva siete fechas sin conocer la victoria y con el agregado que de los siete juegos, seis fueron derrotas.
Agosto 19, 2025 07:38 a. m.
 · 
Redacción D10
Héctor Melgarejo_40551806.jpg
Sportivo Ameliano
Melgarejo, con fuertes críticas a jugadores
Agosto 14, 2025 09:20 a. m.
 · 
Redacción D10
GxxqpK0WoAAWOcP.jpeg
Sportivo Ameliano
Ameliano extendió su racha negativa
Sportivo Ameliano experimentó una nueva caída en el campeonato y ya lleva seis partidos sin conocer de victorias. Un total de cinco derrotas y un empate.
Agosto 11, 2025 09:42 a. m.
 · 
Redacción D10
humberto garcia_62036025.jpg
Sportivo Ameliano
García trabaja en la identidad futbolística
Ameliano experimentó su quinto resultado negativo al hilo en el Clausura 2025, cuatro derrotas y un empate. Este lunes en su feudo cayó por 4-0 ante Libertad.
Agosto 06, 2025 07:58 a. m.
 · 
Redacción D10
blas romero.jpg
Sportivo Ameliano
Ameliano, preocupado por el arbitraje
Héctor Melgarejo, que viene denunciando actuaciones arbitrales, expresó su preocupación ante la situación creada para el duelo con Olimpia.
Julio 25, 2025 01:17 p. m.
 · 
Redacción D10
