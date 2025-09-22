García: “La expulsión nos descompaginó”

Ameliano cayó por 2-0 ante Cerro Porteño, este sábado, en La Nueva Olla, por la jornada 13 de la Copa de Primera y se mantiene en el penúltimo lugar de la tabla de clasificación, con 11 puntos.

Su entrenador, Humberto García, en conversación con La Sobremesa de FALG apuntó que la expulsión de Tomás Lezcano, a los 11 minutos de partido, condicionó el resultado.

“La expulsión nos descompaginó y nos costó sostener el partido”, refirió. La V Azulada en la fecha 14 recibirá en su estadio de Villeta a Recoleta FC, el lunes 29 de setiembre, desde las 16:30.