Emociones dispares en el debut de Nanni

Es que la V Azulada estaba ganando 1-0 al Franjeado hasta el minuto 65 con el gol de Estivel Moreira hasta que llegó la remontada del rival por intermedio de Fernando Cardozo y Rodney Redes, de penal, para el 2-1 final.

En conferencia, el estratega debutante exteriorizó sus sensaciones: “Es triste la derrota. El partido fue muy intenso, muy físico. Tenemos que seguir trabajando”.

En la fecha 16 del torneo Clausura 2025, el Sportivo Ameliano recibirá en La Fortaleza del Pikysyry al puntero Guaraní, desde las 17:30.