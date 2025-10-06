06 oct. 2025
Sportivo Ameliano

Emociones dispares en el debut de Nanni

Roberto Nanni experimentó todas las emociones en su debut como estratega de Primera División al frente de Ameliano: perdió el partido contra Olimpia y ante su último entrenador como futbolista profesional, Ever Hugo Almeida de Olimpia, a quien antes del compromiso le demostró todo su afecto.

Octubre 06, 2025 09:15 a. m. • 
Por Redacción D10
Roberto Nanni_63486862.JPEG

Paternal. Un abrazo emotivo entre Nanni y Ever Almeida.

Es que la V Azulada estaba ganando 1-0 al Franjeado hasta el minuto 65 con el gol de Estivel Moreira hasta que llegó la remontada del rival por intermedio de Fernando Cardozo y Rodney Redes, de penal, para el 2-1 final.

En conferencia, el estratega debutante exteriorizó sus sensaciones: “Es triste la derrota. El partido fue muy intenso, muy físico. Tenemos que seguir trabajando”.

En la fecha 16 del torneo Clausura 2025, el Sportivo Ameliano recibirá en La Fortaleza del Pikysyry al puntero Guaraní, desde las 17:30.

Roberto Nanni Sportivo Ameliano Torneo Clausura
Redacción D10
