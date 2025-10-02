02 oct. 2025
Sportivo Ameliano

El Pistolero apunta a Olimpia

Roberto Nanni ya trabaja con su equipo completo y, en charla con Radio Urbana y Telefuturo, contó que planifica lo que será su debut frente al Decano.

Octubre 02, 2025 12:23 p. m. • 
Por Redacción D10
G2QEGY4XAAAGJh9.jpeg

Roberto Nanni, nuevo técnico de Ameliano.

El nuevo técnico de Sportivo Ameliano, Roberto Nanni, conversó en el programa Urbana al Máximo y se refirió a sus primeros días en el club, al que arriba tras la salida de Humberto García de la dirección técnica.

“Contento, han sido días intensos porque todo fue bastante rápido y nos hemos puesto a trabajar. Ayer terminamos de incorporarnos completamente. Trabajando intenso y a contrareloj para armar el mejor equipo posible y plantear el partido de la mejor manera de cara al compromiso de Olimpia”, expresó en la 106.9 FM.

“Contento con la oportunidad, agradecido con la directiva y trabajando de la mejor manera para llegar. El grupo está golpeado en lo anímico, porque venían trabajando bien y no se le daban las cosas. Trataremos de ser competitivos y plantear un buen partido”, agregó.

Sportivo Ameliano visita a Olimpia este sábado 4 de octubre a las 20.00, en el estadio Erico Galeano, por la fecha 15 del torneo Clausura 2025.

Sportivo Ameliano Roberto Nanni Torneo Clausura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Ameliano_62813632.jpg
Sportivo Ameliano
“Tendremos dos duelos exigentes”
Septiembre 02, 2025 08:51 a. m.
 · 
Redacción D10
GzSaU_MXkAEKXYE.jpeg
Sportivo Ameliano
Melgarejo preocupado por el presente
El presidente de Ameliano, Héctor Melgarejo, conversó este jueves con Fútbol a lo Grande y se refirió a la racha que atraviesa el plantel.
Agosto 28, 2025 12:10 p. m.
 · 
Redacción D10
Ameliano_62704616.jpg
Sportivo Ameliano
García: “Otra prueba de fuego”
Sportivo Ameliano tendrá un partido vital y clave en la fecha 10, recibirá a Nacional en Villeta, en la Fortaleza del Pikysyry este viernes desde las 18:30.
Agosto 27, 2025 07:28 a. m.
 · 
Redacción D10
GzEHkhpXsAEY_XG.jpeg
Sportivo Ameliano
Melgarejo continúa disconforme con el juego
El presidente del Sportivo Ameliano, Héctor Melgarejo, sostuvo en Fútbol a lo Grande que aún sigue disconforme con la actuación de su equipo, a pesar de haber salvado la caída ante el 2 de Mayo, en la parte final del partido en la ciudad de Pedro Juan Caballero.
Agosto 25, 2025 07:24 a. m.
 · 
Redacción D10
Luqueño y Ameliano_62581901.jpg
Sportivo Ameliano
Melgarejo, muy molesto: “Somos una vergüenza”
Ameliano experimenta un momento muy complicado en el torneo Clausura 2025, lleva siete fechas sin conocer la victoria y con el agregado que de los siete juegos, seis fueron derrotas.
Agosto 19, 2025 07:38 a. m.
 · 
Redacción D10
Héctor Melgarejo_40551806.jpg
Sportivo Ameliano
Melgarejo, con fuertes críticas a jugadores
Agosto 14, 2025 09:20 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más