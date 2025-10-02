El Pistolero apunta a Olimpia

El nuevo técnico de Sportivo Ameliano, Roberto Nanni, conversó en el programa Urbana al Máximo y se refirió a sus primeros días en el club, al que arriba tras la salida de Humberto García de la dirección técnica.

“Contento, han sido días intensos porque todo fue bastante rápido y nos hemos puesto a trabajar. Ayer terminamos de incorporarnos completamente. Trabajando intenso y a contrareloj para armar el mejor equipo posible y plantear el partido de la mejor manera de cara al compromiso de Olimpia”, expresó en la 106.9 FM.

“Contento con la oportunidad, agradecido con la directiva y trabajando de la mejor manera para llegar. El grupo está golpeado en lo anímico, porque venían trabajando bien y no se le daban las cosas. Trataremos de ser competitivos y plantear un buen partido”, agregó.

Sportivo Ameliano visita a Olimpia este sábado 4 de octubre a las 20.00, en el estadio Erico Galeano, por la fecha 15 del torneo Clausura 2025.