22 dic. 2025
Sportivo Ameliano

Sportivo Ameliano apunta a una mejor temporada

Con el deseo de no volver a cometer los mismos errores, el Sportivo Ameliano continúa con los trabajos de cara a la temporada 2026.

Diciembre 22, 2025 08:15 a. m. • 
Por Redacción D10
Elvio Vera

Elvio Vera, uno de los que siguen en el Sportivo Ameliano.

Foto: Gentileza - Sportivo Ameliano

El Sportivo Ameliano, con el entrenador argentino Roberto Nanni a la cabeza, continúa con los trabajos de pretemporada con miras a lo que será el 2026.

Sin duda alguna, el equipo de la V Azulada buscará no repetir los errores de este año, donde tuvo un flojo rendimiento en todos los torneos que jugó.

De hecho, si bien logró la permanencia, es uno de los pocos equipos que no consiguió clasificar a ningún torneo internacional para la próxima temporada.

El plantel viene realizando la parte fuerte de la pretemporada y los primeros días de enero disputará su primer juego amistoso. En cuanto a refuerzos, Raúl Cabral y Luis Ayala, juveniles de Vélez Sarsfield, son las caras nuevas.

Sportivo Ameliano
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Héctor Melgarejo_40551806.jpg
Sportivo Ameliano
Héctor Melgarejo: “Somos una vergüenza”
Héctor Melgarejo, presidente de Ameliano, disparó con munición gruesa hacia su plantel de jugadores tras una nueva derrota de local.
Noviembre 11, 2025 12:21 p. m.
 · 
Redacción D10
rrobe.jfif
Sportivo Ameliano
Héctor Melgarejo: “Estamos hipotecando nuestra permanencia”
Héctor Melgarejo, presidente de Ameliano, se mostró autocrítico por el presente que vive su equipo y dejó una frase muy fuerte en charla con Monumental 1080AM.
Octubre 13, 2025 11:57 a. m.
 · 
Redacción D10
Roberto Nanni_63486862.JPEG
Sportivo Ameliano
Emociones dispares en el debut de Nanni
Roberto Nanni experimentó todas las emociones en su debut como estratega de Primera División al frente de Ameliano: perdió el partido contra Olimpia y ante su último entrenador como futbolista profesional, Ever Hugo Almeida de Olimpia, a quien antes del compromiso le demostró todo su afecto.
Octubre 06, 2025 09:15 a. m.
 · 
Redacción D10
G2QEGY4XAAAGJh9.jpeg
Sportivo Ameliano
El Pistolero apunta a Olimpia
Roberto Nanni ya trabaja con su equipo completo y, en charla con Radio Urbana y Telefuturo, contó que planifica lo que será su debut frente al Decano.
Octubre 02, 2025 12:23 p. m.
 · 
Redacción D10
rrobe.jfif
Sportivo Ameliano
Héctor Melgarejo explica por qué eligió a Roberto Nanni
Héctor Melgarejo, presidente de Sportivo Ameliano, charló con Monumental 1080AM y explicó la decisión de contratar a Roberto Nanni en reemplazo de Humberto García.
Octubre 01, 2025 12:59 p. m.
 · 
Redacción D10
20250930_073713.jpg
Sportivo Ameliano
Ameliano despide a Humberto García
Luego de la derrota de local ante Recoleta, Sportivo Ameliano anunció la salida del entrenador Humberto García.
Septiembre 30, 2025 07:37 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más