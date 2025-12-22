Sportivo Ameliano apunta a una mejor temporada

El Sportivo Ameliano, con el entrenador argentino Roberto Nanni a la cabeza, continúa con los trabajos de pretemporada con miras a lo que será el 2026.

Sin duda alguna, el equipo de la V Azulada buscará no repetir los errores de este año, donde tuvo un flojo rendimiento en todos los torneos que jugó.

De hecho, si bien logró la permanencia, es uno de los pocos equipos que no consiguió clasificar a ningún torneo internacional para la próxima temporada.

El plantel viene realizando la parte fuerte de la pretemporada y los primeros días de enero disputará su primer juego amistoso. En cuanto a refuerzos, Raúl Cabral y Luis Ayala, juveniles de Vélez Sarsfield, son las caras nuevas.

