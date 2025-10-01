Héctor Melgarejo explica por qué eligió a Roberto Nanni

La era Roberto Nanni en Sportivo Ameliano arrancó y con él los deseos de una pronta recuperación del equipo que viene teniendo una crisis futbolística y que terminó con la era Humberto García.

Héctor Melgarejo, presidente de Ameliano, charló este mediodía con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080AM. “Queríamos un proyecto diferente para reflotar esto y nos gustó lo que nos puede dar Roberto Nanni y su cuerpo técnico. Lo que más me sorprendió es que conoce bien el plantel y el fútbol paraguayo”, arrancó diciendo.

Sobre la decisión de despedir a Humberto García, el mandamás de la V Azulada, indicó: “La derrota de 4-1 fue la gota que colmó el vaso. Ya había un quiebre en el plantel, en el ultimo penal la orden era que patee otro jugador. Por eso y otros detalles hicimos el cambio de entrenador”.

Sobre la dolorosa derrota sufrida en casa ante Recoleta el último fin de semana (1-4) confesó algo sorprendente. “En el segundo gol de Recoleta yo me retiré del estadio”, mencionó.

Por último dio a conocer que Humberto García seguirá ligado a la institución. “Humberto seguirá ligado al club en las Formativas”, cerró.