01 oct. 2025
Sportivo Ameliano

Héctor Melgarejo explica por qué eligió a Roberto Nanni

Héctor Melgarejo, presidente de Sportivo Ameliano, charló con Monumental 1080AM y explicó la decisión de contratar a Roberto Nanni en reemplazo de Humberto García.

Octubre 01, 2025 12:59 p. m. • 
Por Redacción D10
rrobe.jfif

Nanni fue presentado y ya comenzó a trabajar.

La era Roberto Nanni en Sportivo Ameliano arrancó y con él los deseos de una pronta recuperación del equipo que viene teniendo una crisis futbolística y que terminó con la era Humberto García.

Héctor Melgarejo, presidente de Ameliano, charló este mediodía con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080AM. “Queríamos un proyecto diferente para reflotar esto y nos gustó lo que nos puede dar Roberto Nanni y su cuerpo técnico. Lo que más me sorprendió es que conoce bien el plantel y el fútbol paraguayo”, arrancó diciendo.

Sobre la decisión de despedir a Humberto García, el mandamás de la V Azulada, indicó: “La derrota de 4-1 fue la gota que colmó el vaso. Ya había un quiebre en el plantel, en el ultimo penal la orden era que patee otro jugador. Por eso y otros detalles hicimos el cambio de entrenador”.

Sobre la dolorosa derrota sufrida en casa ante Recoleta el último fin de semana (1-4) confesó algo sorprendente. “En el segundo gol de Recoleta yo me retiré del estadio”, mencionó.

Por último dio a conocer que Humberto García seguirá ligado a la institución. “Humberto seguirá ligado al club en las Formativas”, cerró.

Héctor Melgarejo Ameliano Roberto Nanni
Redacción D10
Más contenido de esta sección
GzSaU_MXkAEKXYE.jpeg
Sportivo Ameliano
Melgarejo preocupado por el presente
El presidente de Ameliano, Héctor Melgarejo, conversó este jueves con Fútbol a lo Grande y se refirió a la racha que atraviesa el plantel.
Agosto 28, 2025 12:10 p. m.
 · 
Redacción D10
Ameliano_62704616.jpg
Sportivo Ameliano
García: “Otra prueba de fuego”
Sportivo Ameliano tendrá un partido vital y clave en la fecha 10, recibirá a Nacional en Villeta, en la Fortaleza del Pikysyry este viernes desde las 18:30.
Agosto 27, 2025 07:28 a. m.
 · 
Redacción D10
GzEHkhpXsAEY_XG.jpeg
Sportivo Ameliano
Melgarejo continúa disconforme con el juego
El presidente del Sportivo Ameliano, Héctor Melgarejo, sostuvo en Fútbol a lo Grande que aún sigue disconforme con la actuación de su equipo, a pesar de haber salvado la caída ante el 2 de Mayo, en la parte final del partido en la ciudad de Pedro Juan Caballero.
Agosto 25, 2025 07:24 a. m.
 · 
Redacción D10
Luqueño y Ameliano_62581901.jpg
Sportivo Ameliano
Melgarejo, muy molesto: “Somos una vergüenza”
Ameliano experimenta un momento muy complicado en el torneo Clausura 2025, lleva siete fechas sin conocer la victoria y con el agregado que de los siete juegos, seis fueron derrotas.
Agosto 19, 2025 07:38 a. m.
 · 
Redacción D10
Héctor Melgarejo_40551806.jpg
Sportivo Ameliano
Melgarejo, con fuertes críticas a jugadores
Agosto 14, 2025 09:20 a. m.
 · 
Redacción D10
GxxqpK0WoAAWOcP.jpeg
Sportivo Ameliano
Ameliano extendió su racha negativa
Sportivo Ameliano experimentó una nueva caída en el campeonato y ya lleva seis partidos sin conocer de victorias. Un total de cinco derrotas y un empate.
Agosto 11, 2025 09:42 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más