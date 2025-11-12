Malestar general en Ameliano

Luego de las explosivas declaraciones de Héctor Melgarejo, presidente de Ameliano, el jugador Diego Valdez y el propio entrenador Roberto Nanni dieron declaraciones a Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080AM.
El futbolista compartió el enojo del presidente. “Estamos pasando por una situación incómoda. Sin clasificar a ninguna copa y últimos en la tabla. Ojalá podamos ganar los últimos dos partidos que nos quedan pensando en el año que viene”, arrancó diciendo.
Consultado sobre alguna explicación para tratar de entender esta pésima campaña, Valdez fue sincero. “No sé cómo explicar, en cada partido tenemos ocasiones de gol, no convertimos y si metemos, no podemos sostener”, indicó.
Sobre Roberto Nanni, Valdez indicó que tampoco le está agradando esta situación. “El profe también está muy molesto por la situación en la que estamos”, indicó.
Por último habló de su continuidad teniendo en cuenta de que su contrato finaliza en diciembre. “Todavía no hablé con el presidente de eso, mi cabeza está en ganar estos últimos dos partidos y luego sentarnos a hablar”, cerró.
Roberto Nanni reconoce que mejoraron
Pese a que los resultados no acompañan, el entrenador argentino Roberto Nanni reconoció que tuvieron mejoría. “Hemos mejorado desde la propuesta futbolística”, indicó en contacto con la 1080AM.
Nanni explicó que la consigna seguirá siempre la de ir al frente y ganar. “Debemos de seguir creciendo y sumar puntos. El último partido fue mucho castigo la derrota”, indicó.
Por último se refirió a las críticas del presidente Héctor Melgarejo hacia el plantel de jugadores. “Es entendible, esas mismas palabras se las dijo a los propios jugadores”, sintetizó.