12 nov. 2025
Sportivo Ameliano

Malestar general en Ameliano

El entrenador Roberto Nanni y el jugador Diego Valdez reconocen el mal presente de Ameliano y comparten las duras críticas del presidente Héctor Melgarejo.

Noviembre 12, 2025 12:14 p. m. • 
Por Redacción D10
G5gObPSWIAA4Siy.jpg

Sportivo Ameliano atraviesa una crisis futbolística.

Luego de las explosivas declaraciones de Héctor Melgarejo, presidente de Ameliano, el jugador Diego Valdez y el propio entrenador Roberto Nanni dieron declaraciones a Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080AM.

El futbolista compartió el enojo del presidente. “Estamos pasando por una situación incómoda. Sin clasificar a ninguna copa y últimos en la tabla. Ojalá podamos ganar los últimos dos partidos que nos quedan pensando en el año que viene”, arrancó diciendo.

Consultado sobre alguna explicación para tratar de entender esta pésima campaña, Valdez fue sincero. “No sé cómo explicar, en cada partido tenemos ocasiones de gol, no convertimos y si metemos, no podemos sostener”, indicó.

Sobre Roberto Nanni, Valdez indicó que tampoco le está agradando esta situación. “El profe también está muy molesto por la situación en la que estamos”, indicó.

Por último habló de su continuidad teniendo en cuenta de que su contrato finaliza en diciembre. “Todavía no hablé con el presidente de eso, mi cabeza está en ganar estos últimos dos partidos y luego sentarnos a hablar”, cerró.

Roberto Nanni reconoce que mejoraron

Pese a que los resultados no acompañan, el entrenador argentino Roberto Nanni reconoció que tuvieron mejoría. “Hemos mejorado desde la propuesta futbolística”, indicó en contacto con la 1080AM.

Nanni explicó que la consigna seguirá siempre la de ir al frente y ganar. “Debemos de seguir creciendo y sumar puntos. El último partido fue mucho castigo la derrota”, indicó.

Por último se refirió a las críticas del presidente Héctor Melgarejo hacia el plantel de jugadores. “Es entendible, esas mismas palabras se las dijo a los propios jugadores”, sintetizó.

Ameliano Diego Valdez Roberto Nanni
Redacción D10
Más contenido de esta sección
20250930_073713.jpg
Sportivo Ameliano
Ameliano despide a Humberto García
Luego de la derrota de local ante Recoleta, Sportivo Ameliano anunció la salida del entrenador Humberto García.
Septiembre 30, 2025 07:37 a. m.
 · 
Redacción D10
G1VBgBuW0AANV_I.jpeg
Sportivo Ameliano
García: “La expulsión nos descompaginó”
Septiembre 22, 2025 08:48 a. m.
 · 
Redacción D10
Ameliano_63103176.jpg
Sportivo Ameliano
Melgarejo piensa en la salvación
Septiembre 17, 2025 09:22 a. m.
 · 
Redacción D10
Humberto García_46351602.jpg
Sportivo Ameliano
El DT García: “Tenemos que ganar esos puntos”
En charla con El Extra de Fútbol a lo Grande, el entrenador de Ameliano Humberto García sostuvo que el juego ante Tembetary será clave y aseguró que los puntos en juego son vitales para la V Azulada.
Septiembre 11, 2025 07:53 a. m.
 · 
Redacción D10
Ameliano_62813632.jpg
Sportivo Ameliano
“Tendremos dos duelos exigentes”
Septiembre 02, 2025 08:51 a. m.
 · 
Redacción D10
GzSaU_MXkAEKXYE.jpeg
Sportivo Ameliano
Melgarejo preocupado por el presente
El presidente de Ameliano, Héctor Melgarejo, conversó este jueves con Fútbol a lo Grande y se refirió a la racha que atraviesa el plantel.
Agosto 28, 2025 12:10 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más