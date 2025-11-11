11 nov. 2025
Sportivo Ameliano

Héctor Melgarejo: “Somos una vergüenza”

Héctor Melgarejo, presidente de Ameliano, disparó con munición gruesa hacia su plantel de jugadores tras una nueva derrota de local.

Noviembre 11, 2025 12:21 p. m. • 
Por Redacción D10
Héctor Melgarejo_40551806.jpg

Héctor Melgarejo, presidente de Ameliano.

Héctor Melgarejo, presidente de Sportivo Ameliano, charló este martes con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080AM tras lo que fue una nueva derrota de su equipo en condición de local ante 2 de Mayo.

El mandamás de la V Azulada no ocultó su enojo tras una nueva derrota en este torneo Clausura para el olvido de Ameliano. “Somos una vergüenza, lo único que espero es que termine el campeonato. Somos el equipo con más expulsados y damos pena”, comenzó diciendo.

Melgarejo se notó sorprendido por el cambio radical de su equipo respecto al torneo Apertura donde terminaron sextos. “No podemos cambiar tanto de un buen Apertura a un deprimente Clausura”, expuso.

Por último apuntó directamente a sus jugadores. “Cada uno juega su partido, no hay un bien común por el equipo. A fin de año el que quiera irse, que se vaya”, cerró bastante enojado.

Héctor Melgarejo Ameliano Torneo Clausura
Redacción D10
