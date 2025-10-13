Héctor Melgarejo: “Estamos hipotecando nuestra permanencia”

Ameliano rescató un agónico empate de 1-1 ante Guaraní por la fecha 16 del torneo Clausura y pese al contexto del partido, el presidente Héctor Melgarejo quedó disconforme con el resultado.

En charla con Fútbol a lo Grande, Melgarejo fue muy crítico. “Tenía que cambiar antes al técnico, todo por mantener el proceso estamos así. Mirá 2 de Mayo y General Caballero como están en puntos con su nuevo entrenador”, indicó.

Sobre algunos futbolistas del plantel profesional, Héctor Melgarejo reveló una intimidad que llama la atención. “Hay jugadores excedidos de peso y el técnico Roberto Nanni está trabajando diferenciado con ellos”, confesó.

Ameliano se encuentra penúltimo en el torneo Clausura con solo 12 puntos. “Tengo vergüenza de la campaña que estamos viviendo, me invitan a asados y no salgo”, reveló.

Por último se refirió al promedio. Ameliano cuenta con 1,222 y se encuentra comprometido por encima de Luqueño y General Caballero que busca la salvación. “Estamos hipotecando nuestra permanencia este y el año próximo”, cerró.

SANGUINA, EL SALVADOR

El delantero Jorge Sanguina fue el autor del empate para Ameliano con su gol de penal ante Guaraní en el último suspiro. “Con la expulsión del compañero nos costó bastante el partido con uno menos. Por suerte llegó el penal y pudimos salvar el empate”, opinó.