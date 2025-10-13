13 oct. 2025
Sportivo Ameliano

Héctor Melgarejo: “Estamos hipotecando nuestra permanencia”

Héctor Melgarejo, presidente de Ameliano, se mostró autocrítico por el presente que vive su equipo y dejó una frase muy fuerte en charla con Monumental 1080AM.

Octubre 13, 2025 11:57 a. m. • 
Por Redacción D10
rrobe.jfif

Héctor Melgarejo y Roberto Nanni, presidente y entrenador de Ameliano.

Ameliano rescató un agónico empate de 1-1 ante Guaraní por la fecha 16 del torneo Clausura y pese al contexto del partido, el presidente Héctor Melgarejo quedó disconforme con el resultado.

En charla con Fútbol a lo Grande, Melgarejo fue muy crítico. “Tenía que cambiar antes al técnico, todo por mantener el proceso estamos así. Mirá 2 de Mayo y General Caballero como están en puntos con su nuevo entrenador”, indicó.

Sobre algunos futbolistas del plantel profesional, Héctor Melgarejo reveló una intimidad que llama la atención. “Hay jugadores excedidos de peso y el técnico Roberto Nanni está trabajando diferenciado con ellos”, confesó.

Ameliano se encuentra penúltimo en el torneo Clausura con solo 12 puntos. “Tengo vergüenza de la campaña que estamos viviendo, me invitan a asados y no salgo”, reveló.

Por último se refirió al promedio. Ameliano cuenta con 1,222 y se encuentra comprometido por encima de Luqueño y General Caballero que busca la salvación. “Estamos hipotecando nuestra permanencia este y el año próximo”, cerró.

SANGUINA, EL SALVADOR

El delantero Jorge Sanguina fue el autor del empate para Ameliano con su gol de penal ante Guaraní en el último suspiro. “Con la expulsión del compañero nos costó bastante el partido con uno menos. Por suerte llegó el penal y pudimos salvar el empate”, opinó.

Héctor Melgarejo Ameliano Torneo Clausura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Ameliano_63103176.jpg
Sportivo Ameliano
Melgarejo piensa en la salvación
Septiembre 17, 2025 09:22 a. m.
 · 
Redacción D10
Humberto García_46351602.jpg
Sportivo Ameliano
El DT García: “Tenemos que ganar esos puntos”
En charla con El Extra de Fútbol a lo Grande, el entrenador de Ameliano Humberto García sostuvo que el juego ante Tembetary será clave y aseguró que los puntos en juego son vitales para la V Azulada.
Septiembre 11, 2025 07:53 a. m.
 · 
Redacción D10
Ameliano_62813632.jpg
Sportivo Ameliano
“Tendremos dos duelos exigentes”
Septiembre 02, 2025 08:51 a. m.
 · 
Redacción D10
GzSaU_MXkAEKXYE.jpeg
Sportivo Ameliano
Melgarejo preocupado por el presente
El presidente de Ameliano, Héctor Melgarejo, conversó este jueves con Fútbol a lo Grande y se refirió a la racha que atraviesa el plantel.
Agosto 28, 2025 12:10 p. m.
 · 
Redacción D10
Ameliano_62704616.jpg
Sportivo Ameliano
García: “Otra prueba de fuego”
Sportivo Ameliano tendrá un partido vital y clave en la fecha 10, recibirá a Nacional en Villeta, en la Fortaleza del Pikysyry este viernes desde las 18:30.
Agosto 27, 2025 07:28 a. m.
 · 
Redacción D10
GzEHkhpXsAEY_XG.jpeg
Sportivo Ameliano
Melgarejo continúa disconforme con el juego
El presidente del Sportivo Ameliano, Héctor Melgarejo, sostuvo en Fútbol a lo Grande que aún sigue disconforme con la actuación de su equipo, a pesar de haber salvado la caída ante el 2 de Mayo, en la parte final del partido en la ciudad de Pedro Juan Caballero.
Agosto 25, 2025 07:24 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más