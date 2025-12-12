Ameliano se reforzará con jugadores de Vélez Sarsfield

Héctor Melgarejo, presidente del Sportivo Ameliano ya está trabajando en la temporada 2026 y está cerca de oficializar la llegada de Raúl Cabral, formado en Vélez Sarsfield.

“En principio todas las partes estamos de acuerdo. Estaríamos firmando en las próximas horas para que Raúl se incorpore a Ameliano”, afirmó el titular del cuadro paraguayo en charla para el programa Fútbol a lo Grande.

El presidente del Sportivo Ameliano comentó que el entrenador Roberto Nanni lo conoce. Raúl Cabral “viene a préstamo. Lo mismo que Luis Ayala, que es de Vélez y este año estuvo en Guaraní”.

Confesó que los atletas de Vélez que llegarían a Ameliano “iban a ser cinco, pero al final uno decidió irse al fútbol chileno y está otro al caer”, por eso “serían tres o cuatro”.

Por otra parte, dijo que a “Olimpia le solicitamos dos chicos, a Cerro Porteño también, pero uno de ellos tiene oferta del fútbol argentino”, mientras que del Decano son un “delantero y un arquero”.

Para cerrar, expresó que como 14 jugadores no continuarán en el Sportivo Ameliano: “Los que vencen contrato en diciembre y no se van a renovar”. De los nombres que recuerda citó a Edgar Zaracho, Pablo Aranda, Víctor Salazar, Marcos Martinich, Marcelo Paredes, Diego Valdez y Walter Cabrera.