12 dic. 2025
Sportivo Ameliano

Ameliano se reforzará con jugadores de Vélez Sarsfield

El presidente del Sportivo Amelino señaló que está para reforzar el plantel Raúl Cabral, jugador de Vélez Sarsfield, y que dos o tres futbolistas más de la entidad argentina vendrán a la V Azulada de Paraguay.

Diciembre 12, 2025 11:56 a. m. • 
Por Redacción D10
Raúl Cabral

Raúl Cabral vendrá a Sportivo Ameliano.

Foto: Gentileza - Vélez Sarsfield

Héctor Melgarejo, presidente del Sportivo Ameliano ya está trabajando en la temporada 2026 y está cerca de oficializar la llegada de Raúl Cabral, formado en Vélez Sarsfield.

“En principio todas las partes estamos de acuerdo. Estaríamos firmando en las próximas horas para que Raúl se incorpore a Ameliano”, afirmó el titular del cuadro paraguayo en charla para el programa Fútbol a lo Grande.

El presidente del Sportivo Ameliano comentó que el entrenador Roberto Nanni lo conoce. Raúl Cabral “viene a préstamo. Lo mismo que Luis Ayala, que es de Vélez y este año estuvo en Guaraní”.

Confesó que los atletas de Vélez que llegarían a Ameliano “iban a ser cinco, pero al final uno decidió irse al fútbol chileno y está otro al caer”, por eso “serían tres o cuatro”.

Por otra parte, dijo que a “Olimpia le solicitamos dos chicos, a Cerro Porteño también, pero uno de ellos tiene oferta del fútbol argentino”, mientras que del Decano son un “delantero y un arquero”.

Para cerrar, expresó que como 14 jugadores no continuarán en el Sportivo Ameliano: “Los que vencen contrato en diciembre y no se van a renovar”. De los nombres que recuerda citó a Edgar Zaracho, Pablo Aranda, Víctor Salazar, Marcos Martinich, Marcelo Paredes, Diego Valdez y Walter Cabrera.

Sportivo Ameliano Vélez Sarsfield
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Roberto Nanni_63486862.JPEG
Sportivo Ameliano
Emociones dispares en el debut de Nanni
Roberto Nanni experimentó todas las emociones en su debut como estratega de Primera División al frente de Ameliano: perdió el partido contra Olimpia y ante su último entrenador como futbolista profesional, Ever Hugo Almeida de Olimpia, a quien antes del compromiso le demostró todo su afecto.
Octubre 06, 2025 09:15 a. m.
 · 
Redacción D10
G2QEGY4XAAAGJh9.jpeg
Sportivo Ameliano
El Pistolero apunta a Olimpia
Roberto Nanni ya trabaja con su equipo completo y, en charla con Radio Urbana y Telefuturo, contó que planifica lo que será su debut frente al Decano.
Octubre 02, 2025 12:23 p. m.
 · 
Redacción D10
rrobe.jfif
Sportivo Ameliano
Héctor Melgarejo explica por qué eligió a Roberto Nanni
Héctor Melgarejo, presidente de Sportivo Ameliano, charló con Monumental 1080AM y explicó la decisión de contratar a Roberto Nanni en reemplazo de Humberto García.
Octubre 01, 2025 12:59 p. m.
 · 
Redacción D10
20250930_073713.jpg
Sportivo Ameliano
Ameliano despide a Humberto García
Luego de la derrota de local ante Recoleta, Sportivo Ameliano anunció la salida del entrenador Humberto García.
Septiembre 30, 2025 07:37 a. m.
 · 
Redacción D10
G1VBgBuW0AANV_I.jpeg
Sportivo Ameliano
García: “La expulsión nos descompaginó”
Septiembre 22, 2025 08:48 a. m.
 · 
Redacción D10
Ameliano_63103176.jpg
Sportivo Ameliano
Melgarejo piensa en la salvación
Septiembre 17, 2025 09:22 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más