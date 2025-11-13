13 nov. 2025
Sportivo Ameliano

Ronaldo Dejesús, feliz de volver a tener minutos

Ronaldo Dejesús volvió a a tener minutos en cancha con la camiseta de Lanús tras una grave lesión que lo mantuvo fuera de las canchas por varios meses.

Noviembre 13, 2025 01:47 p. m. • 
Por Redacción D10
G5lw5vRXEAAs2R0.jpg

Ronaldo de Jesús, defensor central de Lanús.

El defensor paraguayo Ronaldo Dejesús regresó a las canchas tras su grave lesión en agosto de este año que lo obligó a pasar por el quirófano y mantenerse fuera de las canchas por casi tres meses.

Dejesús había sufrido Ronaldo Dejesús se fracturó el hueso frontal tras un durísimo choque de cabezas con Luciano Giménez, ocurrido en un juego de Lanús ante Huracán por octavos de final de la Copa Argentina.

Ayer miércoles, Ronaldo Dejesús volvió a jugar, lo hizo en la reserva de Lanús en el duelo ante Boca Juniors por un lapso de 45 minutos. “Muy feliz de poder volver a sumar minutos, agarrando confianza de vuelta”, indicó.

Consultado sobre los siguientes desafíos, con su regreso a las canchas, Dejesús fue claro. “Nos estamos preparando bien, tenemos la parte final del campeonato argentino y mirando de reojo lo que será la final de la Sudamericana”.

Por último abordó lo que será la final de la Copa Sudamericana con Lanús ante Atlético Mineiro en el Defensores del Chaco el próximo 22 de noviembre. “La ilusión está latente, ojalá se de. Me siento preparado física y mentalmente para competir. Si me convocan, bienvenido sea”, cerró.

Ronaldo Lanús Paraguayo
Redacción D10
