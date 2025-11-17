17 nov. 2025
Sportivo Ameliano

Planifican el 2026 con Nanni

El presidente del Sportivo Ameliano, Héctor Melgarejo, busca olvidar la mala campaña de su equipo en el 2025. Es que en esta temporada la V Azulada no solo bajó su promedio complicando sus chances de permanencia en el 2026, también se quedó sin competencia internacional para el año siguiente.

Noviembre 17, 2025 09:18 a. m. • 
Por Redacción D10
Ameliano_64202646.jfif

Planificación. Roberto Nanni se mantiene en el cargo de la V.

Foto: Prensa - Ameliano

En ese contexto, el mandamás en charla con Fútbol a lo Grande por radio Monumental 1080 AM dijo que se están realizando gestiones con el actual DT (Roberto Nanni) para contar con algunos futbolistas argentinos para la próxima temporada.

“Le compramos el pase a Miguel Martínez y, además, estamos viendo la posibilidad de traer a cuatro chicos de Vélez Sarsfield que Roberto Nanni nos recomendó”, señaló. Recordemos que Nanni sostiene un vínculo especial con la V Azulada del vecino país.

En resumen, en cuanto a la campaña de Ameliano, hasta aquí ha sumado 47 puntos en 42 partidos disputados.

Ameliano Torneo Clausura Roberto Nanni
Redacción D10
