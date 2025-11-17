Planifican el 2026 con Nanni

En ese contexto, el mandamás en charla con Fútbol a lo Grande por radio Monumental 1080 AM dijo que se están realizando gestiones con el actual DT (Roberto Nanni) para contar con algunos futbolistas argentinos para la próxima temporada.

“Le compramos el pase a Miguel Martínez y, además, estamos viendo la posibilidad de traer a cuatro chicos de Vélez Sarsfield que Roberto Nanni nos recomendó”, señaló. Recordemos que Nanni sostiene un vínculo especial con la V Azulada del vecino país.

En resumen, en cuanto a la campaña de Ameliano, hasta aquí ha sumado 47 puntos en 42 partidos disputados.