14 sept. 2025
Paraguayos en el Exterior

Gallardo responde a las declaraciones de Alfaro sobre Galarza

Marcelo Gallardo, DT de River Plate, se refirió a las declaraciones de Gustavo Alfaro sobre Matías Galarza.

Septiembre 14, 2025 07:12 p. m.
Gallardo se refirió a las declaraciones de Alfaro sobre Galarza.

En los últimos días se habló mucho, sobre todo en Argentina, sobre las declaraciones de Gustavo Alfaro, técnico de Paraguay, sobre Matías Galarza y su presente en River Plate.

“Con solo dos o tres días, salió y lo tiraron (a Galarza) a la cancha en un proceso donde River está en reconstrucción. El nivel de exigencia del público de River es muy alto y a Mati le hicieron sentir, no sé por qué, el rigor de ese tipo de cosas”, habían sido las expresiones del entrenador albirrojo sobre el volante.

Este sábado, tras el triunfo de River Plate sobre Estudiantes en el fútbol argentino, a Marcelo Gallardo le preguntaron su opinión sobre dichas declaraciones de Alfaro.

“Escuché. Él dio su opinión y no creo que haya tenido ninguna mala intención, siempre que alguno opina algo buscan vincularlo con algo malo”, comenzó diciendo, para luego agregar: “Llegó y jugó porque estaba bien, después hay una condición de empezar a adaptarse al mundo River. Todo jugador va teniendo su momento de adaptación y Galarza está en ese proceso”.

Galarza, tras anotar el gol del triunfo histórico de la Albirroja en Lima ante Perú por la última fecha de las Eliminatorias, jugó todo el segundo tiempo en el partido de River Plate el fin de semana.

