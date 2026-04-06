06 abr. 2026
Paraguayos en el Exterior

Gabriel Ávalos, el gol en el clásico y su ilusión de jugar el Mundial

Gabriel Ávalos se lució en el clásico contra Racing al darle una victoria agónica al Rojo en el Libertadores de América.

Abril 06, 2026 04:12 p. m. • 
Por Redacción D10
ganriel ávalos.jpg

Gabriel Ávalos, goleador de Independiente.

Foto: Gentileza

El delantero paraguayo Gabriel Ávalos se robó todos los flashes en Argentina, tras su gran actuación en el clásico de Avellaneda al ser protagonista del gol que le dio el triunfo a Independiente sobre Racing.

“Lo necesitábamos muchísimo. Encontrar la victoria, de esta forma, en un clásico, en un partido tan especial como esto, realmente hace muy bien, a nosotros, a la gente, que lo necesitaba, así que lo vamos a disfrutar”, dijo en charla con ESPN Premium.

Es el grito número 30 en el club argentino al que llegó para la campaña 2024. Según su consideración es el gol más importante de su carrera, “por la historia de la institución”.

Ávalos se retiró ovacionado en el Libertadores. “Yo nunca dejé de dar el 100, después puede ser que haya hecho cosas buenas; otras no tan buenas, pero yo siempre dejé todo. La gente siempre me reconoció eso”, refirió en otra entrevista con TNT Sports.

Por último, el itapuense se ilusiona con jugar el Mundial con la Albirroja. “Uno siempre trabaja para eso, pero es decisión del DT. Yo voy a darle la opción de poder estar y tratar de trabajar siempre para estar a la altura”, sentenció.

LA CIFRA: 30 goles y 9 asistencias en 96 partidos tiene Gabriel Ávalos con Independiente. Lleva 8 en el torneo Apertura.

Paraguayos en el exterior Gabriel Ávalos Independiente de Avellaneda
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Adam.jpg
Paraguayos en el Exterior
Adam Bareiro recibe elogios de su compañero
El delantero paraguayo Adam Bareiro marcó este fin de semana y su compañero de ataque, Miguel Merentiel, elogió su actuación.
Marzo 23, 2026 05:03 p. m.
 · 
Redacción D10
orlando gill.jpg
Paraguayos en el Exterior
Orlando Gill tiene nuevo técnico en San Lorenzo de Almagro
El San Lorenzo de Argentina confirmó que Gustavo Álvarez estará desde este lunes al frente del equipo como su nuevo entrenador, tras la salida el pasado martes de Damián Ayude.
Marzo 23, 2026 11:41 a. m.
Diego Gómez
Paraguayos en el Exterior
La estupenda asistencia de Diego Gómez
El Brighton de Diego Gómez está jugando ante Liverpool y el paraguayo participó del primer gol del juego con una gran asistencia.
Marzo 21, 2026 10:12 a. m.
 · 
Redacción D10
walter clar.jpg
Paraguayos en el Exterior
Lo que le dijo Fabián Balbuena a Walter Clar en el penal
El capitán de Chapecoense, Walter Clar, fue el encargado de patear y convertir el penal de su equipo en el empate 1 a 1 contra el Gremio de Fabián Balbuena.
Marzo 17, 2026 03:56 p. m.
 · 
Redacción D10
emens.jpg
Paraguayos en el Exterior
Orlando Gill se queda sin entrenador tras goleada
El San Lorenzo de Almagro de Orlando Gill despidió a su entrenador Damián Ayude tras ser goleado en el torneo local.
Marzo 17, 2026 01:02 p. m.
aalam.jpg
Paraguayos en el Exterior
Miguel Almirón brilla en la MLS
VIDEO. El paraguayo Miguel Almirón firmó un hat-trick de asistencias para el Atlanta United.
Marzo 15, 2026 06:42 p. m.
Carga Más