Gabriel Ávalos, el gol en el clásico y su ilusión de jugar el Mundial

El delantero paraguayo Gabriel Ávalos se robó todos los flashes en Argentina, tras su gran actuación en el clásico de Avellaneda al ser protagonista del gol que le dio el triunfo a Independiente sobre Racing.

“Lo necesitábamos muchísimo. Encontrar la victoria, de esta forma, en un clásico, en un partido tan especial como esto, realmente hace muy bien, a nosotros, a la gente, que lo necesitaba, así que lo vamos a disfrutar”, dijo en charla con ESPN Premium.

Es el grito número 30 en el club argentino al que llegó para la campaña 2024. Según su consideración es el gol más importante de su carrera, “por la historia de la institución”.

Ávalos se retiró ovacionado en el Libertadores. “Yo nunca dejé de dar el 100, después puede ser que haya hecho cosas buenas; otras no tan buenas, pero yo siempre dejé todo. La gente siempre me reconoció eso”, refirió en otra entrevista con TNT Sports.

Por último, el itapuense se ilusiona con jugar el Mundial con la Albirroja. “Uno siempre trabaja para eso, pero es decisión del DT. Yo voy a darle la opción de poder estar y tratar de trabajar siempre para estar a la altura”, sentenció.

LA CIFRA: 30 goles y 9 asistencias en 96 partidos tiene Gabriel Ávalos con Independiente. Lleva 8 en el torneo Apertura.