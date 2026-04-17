El 3 de Febrero de la Chaca busca ser protagonista en la Primera B

El 3 de Febrero de la Chacarita inició el torneo con una caída ante el 12 de Octubre de Itauguá y ya se prepara para el siguiente desafío que será ante el 29 de Setiembre que se disputará en su estadio, será este domingo desde las 15:30.

El actual cuerpo técnico del “3" está copuesto por: Domingo Irala Escobar, como DT; Asistente Técnico, Luis Jacquet y Marcelo Haedo; Preparador Físico, Freddy Escobar y Kinesiólogo: Adrián Colman. La Jefatura de prensa está a cargo de Micaela Cañiza.

Por otra parte, este viernes se puso en marcha la fecha 2 de la Primera B, donde se registró el empate sin goles entre los equipos de Cristóbal Colón JAS y 24 de Setiembre, en encuentro que fue disputado en el estadio Herminio Ricardo en la ciudad frutiortícola.

La agenda de la Tercera División continúa de la siguiente manera:

Sábado 18 de abril

Atlético Colegiales vs. 12 de Octubre SD

Estadio: Luciano Zacarías.

Hora: 10:00.

Árbitro: Pedro Baranda.

Asistentes: Juan Bogado y Pamela González.

Cuarto árbitro: Alejandro Ramírez.

3 de Febrero FBC vs. 29 de Setiembre

Estadio: 3 de Febrero.

Hora: 15:30.

Árbitro: Rodrigo Cubilla.

Asistentes: Pablo Ojeda y Jorge Molas.

Cuarto árbitro: Fredy Hermosilla.

Sportivo Limpeño vs. Martín Ledesma.

Estadio: Optaciano Gómez.

Hora: 16:00.

Árbitro: Luis Trinidad.

Asistentes: Lorenzo Giménez y Christian Chaparro.

Cuarto árbitro: Sergio Velázquez.

Presidente Hayes vs. 12 de Octubre de Itauguá

Estadio: Fortín de Tacumbú.

Hora: 16:30.

Árbitro: Juan Franco.

Asistentes: Jorge Martínez y Ulise Pérez

Cuarto árbitro: Víctor Ruiz.

Domingo 19 de abril

1° de Marzo vs. Sport Colombia

Estadio: Víctor Ramón Isasi.

Hora: 10:00

Árbitro: Arcenio Mereles.

Asistentes: Freddy Palacios y Dante Fernández.

Cuarto árbitro: Jorge Ruiz Díaz.

Silvio Pettirossi vs. Olimpia de Itá

Estadio: Bernabé Pedrozo.

Hora: 10:00.

Árbitro: Guillermo Chamorro.

Asistentes: José Dure y Dalma Rodríguez.

Cuarto árbitro: Ernesto Caballero.

Lunes 20 de abril

River Plate vs. Atlántida SC

Estadio: Jardines del Kelito.

Hora: 10:00 (TV).

Árbitro: Ángel Fleytas.

Asistentes: Silvio Coronel y Christian Ocampo.

Cuarto árbitro: Angelina Rodas.

Libre: Sportivo Iteño.