El 3 de Febrero de la Chaca busca ser protagonista en la Primera B

El 3 de Febrero de la Chacarita inició el torneo con una caída ante el 12 de Octubre de Itauguá y ya se prepara para el siguiente desafío que será ante el 29 de Setiembre que se disputará en su estadio, será este domingo desde las 15:30.
El actual cuerpo técnico del “3" está copuesto por: Domingo Irala Escobar, como DT; Asistente Técnico, Luis Jacquet y Marcelo Haedo; Preparador Físico, Freddy Escobar y Kinesiólogo: Adrián Colman. La Jefatura de prensa está a cargo de Micaela Cañiza.
Por otra parte, este viernes se puso en marcha la fecha 2 de la Primera B, donde se registró el empate sin goles entre los equipos de Cristóbal Colón JAS y 24 de Setiembre, en encuentro que fue disputado en el estadio Herminio Ricardo en la ciudad frutiortícola.
La agenda de la Tercera División continúa de la siguiente manera:
Sábado 18 de abril
Atlético Colegiales vs. 12 de Octubre SD
Estadio: Luciano Zacarías.
Hora: 10:00.
Árbitro: Pedro Baranda.
Asistentes: Juan Bogado y Pamela González.
Cuarto árbitro: Alejandro Ramírez.
3 de Febrero FBC vs. 29 de Setiembre
Estadio: 3 de Febrero.
Hora: 15:30.
Árbitro: Rodrigo Cubilla.
Asistentes: Pablo Ojeda y Jorge Molas.
Cuarto árbitro: Fredy Hermosilla.
Sportivo Limpeño vs. Martín Ledesma.
Estadio: Optaciano Gómez.
Hora: 16:00.
Árbitro: Luis Trinidad.
Asistentes: Lorenzo Giménez y Christian Chaparro.
Cuarto árbitro: Sergio Velázquez.
Presidente Hayes vs. 12 de Octubre de Itauguá
Estadio: Fortín de Tacumbú.
Hora: 16:30.
Árbitro: Juan Franco.
Asistentes: Jorge Martínez y Ulise Pérez
Cuarto árbitro: Víctor Ruiz.
Domingo 19 de abril
1° de Marzo vs. Sport Colombia
Estadio: Víctor Ramón Isasi.
Hora: 10:00
Árbitro: Arcenio Mereles.
Asistentes: Freddy Palacios y Dante Fernández.
Cuarto árbitro: Jorge Ruiz Díaz.
Silvio Pettirossi vs. Olimpia de Itá
Estadio: Bernabé Pedrozo.
Hora: 10:00.
Árbitro: Guillermo Chamorro.
Asistentes: José Dure y Dalma Rodríguez.
Cuarto árbitro: Ernesto Caballero.
Lunes 20 de abril
River Plate vs. Atlántida SC
Estadio: Jardines del Kelito.
Hora: 10:00 (TV).
Árbitro: Ángel Fleytas.
Asistentes: Silvio Coronel y Christian Ocampo.
Cuarto árbitro: Angelina Rodas.
Libre: Sportivo Iteño.