“Le alerto a los jugadores, cuidado con él (árbitro), con este, son rencorosos. Ojalá que no. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Estoy defendiendo mi puchero, mi nombre, mi trabajo. Y a veces son cosas muy evidentes. ¿O no te acordabas del año pasado que eran muy evidentes?”, dijo Francisco Arce en charla con la 1080 AM.

Es que a su criterio ante Olimpia tuvo dos jugadas las cuales eran cobrables para penal a favor y no fueron. “Nos gusta estudiar a los

árbitros, conocemos cómo son. Cómo van mutando también cuando comienzan, que son todos show. Y después ya no se les puede hablar. Y ahí van, van así. Los conocemos como ellos nos conocen también. Yo por eso ni reclamo, ni les digo nada, entonces ya me callo y no me voy a dar chance para... para recuperar”, deslizó Arce sobre un posible pasado de factura por parte de los árbitros en un futuro ante declaraciones que él realice.

DE CUIDADO. Con respecto a su plantel, el entrenador lo destacó ante el buen desempeño ante Olimpia y un gran inicio de campeonato, pese a no ser numerosos.

“Nos quedamos un poco cortos, hablamos con los dirigentes, hemos contratado muy bien. Tenemos un equipo corto, la mayoría son jóvenes, debemos llevarlos bien, comprender. Los de más experiencia debemos tenerlos más tiempo en cancha y así llevarlos entre algodones”, contó Arce sobre lo que será el manejo a futuro ante una doble competencia.