Bernay: “Nunca se piensa en un 4-0”

Víctor Bernay, entrenador de Guaraní, analizó la victoria sobre Olimpia en el torneo Clausura.

El Indio dio una cachetada al Legendario.

Foto: Prensa - Guaraní.

El técnico de Guaraní, Víctor Bernay, conversó este lunes con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM y se refirió a la gran victoria de su equipo sobre Olimpia en el “clásico más añejo” disputado en el Antonio Aranda del Ciudad del Este.

“Nunca se piensa en un 4-0. Sabíamos que si dejábamos espacios entre líneas nos podían lastimar, tienen jugadores veloces, con buena capacidad de remate. Por eso buscamos achicar espacios, a partir de ahí consolidar una estructura que neutralice las armas importantes que tenía el rival”, contó el DT en la 1080 AM.

Bernay reveló que conocía el estado de Fernando Fernández y sabía que existía la posibilidad de que no complete el partido. Sin embargo, desconoce aún si se ausentará del duelo ante Cerro Porteño por la fecha 8 del torneo Clausura.

LOCALÍA. Guaraní recibió de la APF la negativa de jugar ante el Ciclón en cancha de Rubio Ñu. Según contó Luis Cacavelos en la 1080 AM, el motivo pasaría por un tema de seguridad por lo que el duelo se jugaría en el Luis Salinas de Itauguá. Sin embargo, el ex directivo indicó que seguirán en tratativas para llevar el lance a la Arboleda de Trinidad.

