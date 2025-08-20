Guaraní quiere volver a la victoria

Guaraní viene de una dolorosa derrota de 4-3 ante Cerro Porteño el último fin de semana en lo que fue un partido clave entre puntero y escolta del cual el Legendario salió derrotado.

Víctor Bernay, técnico aborigen, ya decidió dar vuelta de página valorando el esfuerzo pese a la derrota del equipo ante el Ciclón.

“Me voy contento por la entrega y el sacrificio del equipo. Valoro eso por encima del resultado. A los futbolistas los felicité en el vestuario, porque esta es la forma de defender una camiseta”, comentó el técnico legendario.

Guaraní buscará lavarse la cara en la novena fecha cuando enfrente a Libertad, en un clásico del fútbol paraguayo programado para el lunes 25 de agosto a las 18:30.