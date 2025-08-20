20 ago. 2025
Guaraní

Guaraní quiere volver a la victoria

Luego de lo que fue la derrota ante Cerro Porteño, Guaraní buscará reencontrarse con la victoria para seguir expectante arriba.

Agosto 20, 2025 10:08 a. m. • 
Por Redacción D10
GygT7uoXYAEmTH5.jpg

Guaraní buscará reencontrarse con el triunfo en el Clausura.

Guaraní viene de una dolorosa derrota de 4-3 ante Cerro Porteño el último fin de semana en lo que fue un partido clave entre puntero y escolta del cual el Legendario salió derrotado.

Víctor Bernay, técnico aborigen, ya decidió dar vuelta de página valorando el esfuerzo pese a la derrota del equipo ante el Ciclón.

“Me voy contento por la entrega y el sacrificio del equipo. Valoro eso por encima del resultado. A los futbolistas los felicité en el vestuario, porque esta es la forma de defender una camiseta”, comentó el técnico legendario.

Guaraní buscará lavarse la cara en la novena fecha cuando enfrente a Libertad, en un clásico del fútbol paraguayo programado para el lunes 25 de agosto a las 18:30.

Redacción D10
