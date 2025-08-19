Guaraní manifiesta perjuicio por parte arbitral
Guaraní presentó ayer una extensa nota a la Asociación Paraguaya de Fútbol, dirigida al titular Robert Harrison y con copia a la Comisión de Árbitros con el objeto de denunciar el trabajo arbitral, atendiendo que se sienten perjudicados en el duelo en el cual el Aborigen cayó 3-4 ante Cerro Porteño, por la fecha 8 del Clausura.
“La presente nota se formula con el objeto de denunciar la deficiente actuación arbitral registrada en el compromiso deportivo (Guaraní vs. Cerro Porteño). El club fue gravemente perjudicado por una decisión adoptada por el árbitro principal (Blas Romero), la cual, tras la intervención del VAR (José Méndez), terminó por inclinar de manera determinante el desarrollo”, señala.
El Legendario solicita excluir a Romero y Méndez de toda designación a futuro.