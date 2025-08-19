Guaraní manifiesta perjuicio por parte arbitral

“La presente nota se formula con el objeto de denunciar la deficiente actuación arbitral registrada en el compromiso deportivo (Guaraní vs. Cerro Porteño). El club fue gravemente perjudicado por una decisión adoptada por el árbitro principal (Blas Romero), la cual, tras la intervención del VAR (José Méndez), terminó por inclinar de manera determinante el desarrollo”, señala.

El Legendario solicita excluir a Romero y Méndez de toda designación a futuro.