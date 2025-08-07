Guaraní enfocado en la “O”

Ahora se encuentra enfocado en el duelo más añejo ante Olimpia, que será en el Este del país.

El duelo tendrá lugar este domingo desde las 16:00, en el estadio Antonio Aranda.

La página oficial dio a conocer el precio de las entradas para el cotejo. Para los hinchas franjeados Preferencia G. 100.000; Platea G. 60.000 y Graderías G. 30.000.

Recordemos que en la fecha 6, venció 3-2 a Recoleta FC, lo que significó el tercer triunfo al hilo en el campeonato.

El equipo de Víctor Bernay atraviesa un buen momento, con una dupla de delanteros que se afianza partido a partido. Se trata de la Fiera Fernando Fernández, goleador histórico del Cacique, y del juvenil Iván Ramírez, que ante el Canario anotó un doblete, con el que acumula cuatro tantos con el Legendario.