07 ago. 2025
Guaraní

Guaraní enfocado en la “O”

Guaraní (13 puntos), único escolta de Cerro Porteño (16), avisó que será nuevamente uno de los protagonistas del Torneo Clausura 2025.

Agosto 07, 2025 07:33 a. m. • 
Por Redacción D10
Guaraní_62396980.jpg

Letales. Iván Ramírez (i) y FerFer, goleadores del Aborigen.

Foto: Prensa - Guaraní.

Ahora se encuentra enfocado en el duelo más añejo ante Olimpia, que será en el Este del país.

El duelo tendrá lugar este domingo desde las 16:00, en el estadio Antonio Aranda.

La página oficial dio a conocer el precio de las entradas para el cotejo. Para los hinchas franjeados Preferencia G. 100.000; Platea G. 60.000 y Graderías G. 30.000.

Recordemos que en la fecha 6, venció 3-2 a Recoleta FC, lo que significó el tercer triunfo al hilo en el campeonato.

El equipo de Víctor Bernay atraviesa un buen momento, con una dupla de delanteros que se afianza partido a partido. Se trata de la Fiera Fernando Fernández, goleador histórico del Cacique, y del juvenil Iván Ramírez, que ante el Canario anotó un doblete, con el que acumula cuatro tantos con el Legendario.

Guaraní Torneo Clausura Fútbol paraguayo
Redacción D10
Más contenido de esta sección
jj.jpg
Guaraní
La opinión de Bernay tras la dura paliza en Chile
El entrenador de Guaraní, el argentino Víctor Bernay, reconoció este jueves que “revertir un 5-0 no es común”, tras caer goleado en su visita a Santiago ante la Universidad de Chile, y de cara al partido de vuelta en Asunción por el ‘playoff’ de la Copa Sudamericana que otorga un cupo a los octavos de final de certamen.
Julio 18, 2025 07:34 a. m.
 · 
Redacción D10
fernando fernandez_62064409.jpg
Guaraní
Guaraní emprende viaje a Chile para jugar en Copa
El plantel de Guaraní entrenó hoy bien temprano en su Centro de Alto Rendimiento para luego cerca del mediodía emprender viaje rumbo a Chile para enfrentar mañana, desde las 19:00, a la Universidad de Chile, por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2025.
Julio 16, 2025 10:02 a. m.
 · 
Redacción D10
Guaraní_61959427.jpg
Guaraní
Benítez podría ir a Brasil
Guaraní podría tener una fuga importante en su plantilla, se trata del futbolista Alcides Benítez, quien recibió una propuesta para fichar con un equipo de la Serie A de Brasil.
Julio 10, 2025 06:55 a. m.
 · 
Redacción D10
fernando fernández_fernando_61238630.jpg
Guaraní
Víctor Bernay, conforme con el rendimiento
El DT de Guaraní, Víctor Bernay, no ocultó su felicidad tras la victoria ante el 2 de Mayo por 3-1, en lo que fue su estreno en el torneo y como estratega del Legendario.
Julio 09, 2025 07:43 a. m.
 · 
Redacción D10
Gu7h8R_W4AAsx7C.jpeg
Guaraní
Guaraní presenta a la “joya” Ayala
El Legendario presentó oficialmente a Luis Ayala, crack de Vélez, que jugará a préstamo en la institución.
Julio 03, 2025 09:18 a. m.
 · 
Redacción D10
Juan Ignacio Méndez.jpg
Guaraní
Juan Ignacio Méndez será apuesta legendaria
El argentino Juan Ignacio Méndez llegará a Guaraní, procedente del fútbol argentino.
Julio 02, 2025 07:59 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más