14 mar. 2026
Libertad

Francisco Arce: “Estamos saliendo de ese momento difícil”

El entrenador de Libertad, Francisco Arce, destacó que su equipo está “saliendo de ese momento difícil” en el arranque del Torneo Apertura.

Marzo 14, 2026 10:01 a. m. • 
Por Redacción D10
Francisco Arce

Francisco Arce, dando indicaciones a Diego Viera.

Foto: Gentileza - APF

Libertad hilvanó su tercera victoria seguida en el Torneo Apertura con la conseguida el viernes ante el 2 de Mayo. Sobre esto, su entrenador Francisco Arce valoró el momento actual del equipo después de un inicio complicado.

Estamos muy contentos porque comenzamos mal. Ahora estamos saliendo de ese momento difícil con resultados y en los últimos partidos con buen juego también”, señaló en conferencia de prensa.

Nos costó mucho salir de ese momento, de no poder convertir y que nos convertían muy fácil y encontrar estabilidad. Necesitábamos ganar, conseguimos una gran victoria en esa serie de tres y a partir de ahí fuimos usando al resto para recambiar, hace descansar”, analizó.

Frente al 2 de Mayo, “lo más importante fue el funcionamiento del equipo. Es difícil elegir quién jugó mejor, o quién fue figura porque varios de ellos rindieron en un nivel alto”.

El miércoles arrancará otra fecha más y para Francisco Arce “es bueno que todos estén levantando su rendimiento y las veces que se los llame para actuar, lo hagan de buena forma, porque los vamos a necesitar en estos partidos”. Actualmente, el cuadro repollero tiene, con un partido más, 14 unidades, a siete del líder Olimpia.

Torneo Apertura Francisco Arce Libertad 2 de Mayo
Redacción D10
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