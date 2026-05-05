05 may. 2026
Libertad

Libertad queda fuera de la Libertadores

Libertad volvió a perder ante Rosario Central y quedó fuera de toda posibilidad de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Mayo 05, 2026 08:54 p. m. • 
Por Redacción D10
20260505_204607.jpg

Libertad quedó eliminado de la Conmebol Libertadores.

@Libertad_Guma

Libertad encadenó su cuarta derrota al hilo en el Grupo H de la Conmebol Libertadores, esta vez por 1-0 ante Rosario Central y ya no tiene chances de avanzar a la siguiente ronda.

El Guma jugó un primer tiempo ordenado. Mantuvo el arco en cero gracias a la excelente actuación de Rodrigo Morínigo que se dio el lujo de taparle un penal y el rebote al campeón del mundo Ángel Di María.

En el segundo tiempo, Rosario Central acorraló a un Libertad que se dedicó a defender y obligó a retroceder sus líneas, algo peligroso que a los 57 minutos desembocó en el gol de Ignacio Ovando.

Cuarta derrota consecutiva de Libertad que con esto ya no tiene chances de avanzar a la siguiente etapa. Buscará ahora ingresar a la Conmebol Sudamericana como tercero.

El Guma se encuentra último con 0 puntos. Universidad Central de Venezuela tiene 3, Independiente del Valle 7 y Rosario Central 10.

La próxima fecha, la quinta del Grupo H, se jugará el martes 19 de mayo. Rosario Central recibirá a UCV y Libertad visitará a Independiente del Valle a las 23:00.

Libertad Rosario Central Copa Libertadores
Redacción D10
Más contenido de esta sección
francisco arce.jpg
Libertad
Chiqui habla de su salida de Libertad
Francisco Arce analizó lo que fue la salida del Guma y apuntó que todo conspiró para la mala campaña.
Abril 24, 2026 12:33 p. m.
 · 
Redacción D10
fj aklsfjlkñasfñlaf_66966319.jpg
Libertad
Anuncian un “Mágico” reemplazo
Libertad atraviesa momentos turbulentos en el ámbito deportivo. Por ello, aseguró a un conocido de la casa para elegirlo como nuevo entrenador principal en lugar del estratega Francisco Chiqui Arce.
Abril 24, 2026 09:40 a. m.
 · 
Redacción D10
Iván Franco.jpg
Libertad
“Estamos en un hoyo y no podemos salir”
El futbolista Iván Franco fue muy autocrítico al realizar el análisis después de otra caída más de Libertad, en esta ocasión ante Rubio Ñu, por 3-0.
Abril 23, 2026 08:06 a. m.
 · 
Redacción D10
Francisco Arce.jpg
Libertad
Francisco Arce renuncia en Libertad
Luego de la goleada sufrida ante Rubio Ñu, Francisco Arce tomó la decisión de renunciar al cargo de entrenador de Libertad.
Abril 21, 2026 07:38 p. m.
 · 
Redacción D10
tacuaracapo.jpg
Libertad
Óscar Cardozo: “El fútbol me dio todo”
Óscar Cardozo, uno de los romperredes que dio el fútbol paraguayo, decidió poner fin a su carrera deportiva. “El fútbol me dio todo”, aseguró el que de niño soñaba con jugar en Europa y vestir los colores de la Selección Paraguaya.
Abril 16, 2026 04:27 p. m.
 · 
Redacción D10
Francisco Arce.jpg
Libertad
Francisco Arce: “Estamos en deuda”
Francisco Arce, entrenador de Libertad, manifestó que se encuentra en deuda tras una nueva derrota de su equipo, esta vez ante Guaraní en el clásico moderno.
Abril 06, 2026 11:27 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más