Libertad queda fuera de la Libertadores

Libertad encadenó su cuarta derrota al hilo en el Grupo H de la Conmebol Libertadores, esta vez por 1-0 ante Rosario Central y ya no tiene chances de avanzar a la siguiente ronda.

El Guma jugó un primer tiempo ordenado. Mantuvo el arco en cero gracias a la excelente actuación de Rodrigo Morínigo que se dio el lujo de taparle un penal y el rebote al campeón del mundo Ángel Di María.

En el segundo tiempo, Rosario Central acorraló a un Libertad que se dedicó a defender y obligó a retroceder sus líneas, algo peligroso que a los 57 minutos desembocó en el gol de Ignacio Ovando.

Cuarta derrota consecutiva de Libertad que con esto ya no tiene chances de avanzar a la siguiente etapa. Buscará ahora ingresar a la Conmebol Sudamericana como tercero.

El Guma se encuentra último con 0 puntos. Universidad Central de Venezuela tiene 3, Independiente del Valle 7 y Rosario Central 10.

La próxima fecha, la quinta del Grupo H, se jugará el martes 19 de mayo. Rosario Central recibirá a UCV y Libertad visitará a Independiente del Valle a las 23:00.