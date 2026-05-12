El DT Samudio valora la entrega del equipo

El conjunto gumarelo tuvo que remar desde atrás para quedarse con tres puntos importantes, mostrando carácter y capacidad de reacción en los momentos más complicados del partido.

Tras el compromiso, el entrenador Juan Eduardo Samudio analizó el desarrollo del juego y reconoció que su equipo pasó momentos difíciles debido a errores propios. “Fue un partido sufrido por algunas situaciones que nosotros mismos generamos”, expresó el estratega, aunque también destacó la respuesta anímica y futbolística de sus dirigidos.