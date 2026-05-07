El Gumarelo se acerca a su peor campaña internacional

En aquella temporada, el Guma hizo solamente 3 puntos en el Grupo 8. Fluminense terminó como líder con 13 unidades seguido de Liga Universitaria de Quito con 10 y Arsenal de Sarandí con 9.

El cuadro paraguayo puede superar aún este negro registro de su historia deportiva en caso de sufrir otros traspiés en la competencia. El próximo desafío será en Ecuador con Independiente del Valle.

El balance. La eliminación no es un hecho aislado, sino la culminación de una temporada para el olvido en el plano internacional.

Lo que inició con grandes expectativas ha terminado en una estadística preocupante. La falta de gol es una de la causas. El equipo no logró capitalizar las ocasiones creadas en los momentos importantes del certamen. Otro punto a resaltar es la fragilidad defensiva, con errores puntuales en partidos decisivos, que costaron puntos vitales, tanto de local como de visitante en la Libertadores.

Deuda pendiente: Por segundo año consecutivo, el proyecto deportivo no logra trasladar el dominio del torneo local a la jerarquía necesaria en la Libertadores.

La apuesta de la dirigencia será ganar el campeonato Clausura 2026 para asegurar un lugar en el 2027 en la máxima cita continental.