07 may. 2026
Libertad

El Gumarelo se acerca a su peor campaña internacional

Libertad se despidió de la Copa Libertadores 2026: El 1-0 ante Rosario Central sentenció la tempranera eliminación. Ha caído en las cuatro primeras presentaciones del Grupo H, con las que igualó su peor inicio en la historia del torneo registrado en 2008.

Mayo 07, 2026 09:07 a. m. • 
Por Redacción D10
FBL-LIBERTADORES-ROSARIO-LIBERTAD

Increíble. Una lamentable actuación del Repollero este año en la Conmebol Libertadores.

Foto: AFP

En aquella temporada, el Guma hizo solamente 3 puntos en el Grupo 8. Fluminense terminó como líder con 13 unidades seguido de Liga Universitaria de Quito con 10 y Arsenal de Sarandí con 9.

El cuadro paraguayo puede superar aún este negro registro de su historia deportiva en caso de sufrir otros traspiés en la competencia. El próximo desafío será en Ecuador con Independiente del Valle.

El balance. La eliminación no es un hecho aislado, sino la culminación de una temporada para el olvido en el plano internacional.

Lo que inició con grandes expectativas ha terminado en una estadística preocupante. La falta de gol es una de la causas. El equipo no logró capitalizar las ocasiones creadas en los momentos importantes del certamen. Otro punto a resaltar es la fragilidad defensiva, con errores puntuales en partidos decisivos, que costaron puntos vitales, tanto de local como de visitante en la Libertadores.

Deuda pendiente: Por segundo año consecutivo, el proyecto deportivo no logra trasladar el dominio del torneo local a la jerarquía necesaria en la Libertadores.

La apuesta de la dirigencia será ganar el campeonato Clausura 2026 para asegurar un lugar en el 2027 en la máxima cita continental.

Libertad Copa Libertadores Fútbol Internacional
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