03 may. 2026
Libertad

Destaca la efectividad táctica

El director técnico de Libertad, Juan Samudio, en conferencia de prensa tras la contundente victoria por 5-0 ante el Sportivo San Lorenzo por la fecha 19 del Apertura 2026, destacó el rendimiento de sus jugadores.

Mayo 03, 2026 08:58 a. m. • 
Por Redacción D10
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Atento. El DT Samudio (i) observa el avance de Iván Ramírez.

“El equipo no solo goleó, sino que mostró una alta efectividad táctica. A pesar del marcador abultado, los jugadores siempre buscaron que las jugadas salgan según lo esperado y mantiene la exigencia para seguir sumando goles.”, remarcó el DT.

Esta victoria ratifica el trabajo de Juan Samudio al frente del plantel, fue su segundo juego en el plano local, consolidando tanto el rendimiento de sus figuras consagradas como la proyección de jugadores juveniles en el torneo local.

Recordemos que en su debut, el Mágico Samudio venció al líder del torneo, Olimpia por el marcador 3-2.

Tras este triunfo, la dirección del equipo estará de vuelta a cargo de Sergio Patito Aquino, en la Copa Libertadores. Este martes, el Albinegro se presentará en Rosario buscando su primera sonrisa en la competencia continental (19:00).

Libertad Juan Samudio Torneo Apertura
Redacción D10
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