02 may. 2026
Libertad

Lorenzo Melgarejo brilla en la victoria y aguarda el llamado

En una noche redonda para Lorenzo Melgarejo, Libertad aplastó 5-0 a San Lorenzo en el marco de la fecha 19 del torneo Apertura. Además, el delantero anotó su quinto doblete en este semestre del 2026.

Mayo 02, 2026 06:05 p. m. • 
Por Redacción D10
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Melgarejo festeja su gran momento a puro goles

Archivo

En una noche redonda para Lorenzo Melgarejo, Libertad aplastó 5-0 a San Lorenzo en el marco de la fecha 19 del torneo Apertura. Más allá del abultado marcador, la figura del encuentro fue Melgarejo, quien no solo ratificó su condición de goleador del campeonato, sino que dejó claro que su ambición no conoce de techos.

Tras el pitazo final, Melgarejo conversó con Tigo Sports sobre su presente futbolístico en cuanto a su racha personal. Con este nuevo doblete, el delantero suma una estadística impresionante en este primer semestre: Cinco dobletes, repartidos entre el torneo local y la Copa (donde le anotó a Independiente).

“Era necesaria una victoria hoy para ganar confianza por lo que tenemos por delante. Demostramos que tenemos una buena cantera dentro del plantel”, afirmó el atacante, subrayando la importancia de mantener el ritmo.

Durante la entrevista se analizaron los movimientos específicos que le permitieron llegar a este momento a lo Lorenzo explicó la “causalidad” de su primer tanto: Un amague hacia el segundo palo para terminar conectando desde el punto penal. Lectura de juego: “Hice un amague pensando que iba a ir al segundo palo, pero los compañeros siempre cruzan al medio. Es cuestión de leer la jugada”.

Efectividad pura: En su segundo gol, destacó la importancia de tomarse un tiempo extra frente al arco: “Cuando defino frente al arco y lo tengo cerca normalmente pateo fuerte al medio buscando la cabeza (del arquero)”.

A pesar del 5-0, el delantero confesó que se siente fastidiado cuando las jugadas no salen a la perfección, una muestra de la autoexigencia que lo tiene en la cima de la tabla de goleadores.

¿Y si te llama Alfaro?

El gran nivel de Lorenzo Melgarejo no pasa desapercibido para nadie, y el rumor de una convocatoria a la Selección Nacional suena cada vez más fuerte. Al ser consultado sobre si espera el llamado al final de la temporada, el goleador fue cauto pero optimista: “Uno siempre espera. Vamos a ver qué pasa al final de la temporada”.

Un saludo de corazón

Antes de retirarse a los vestuarios, el “10” gumarelo aprovechó los micrófonos para enviar un mensaje cargado de afecto a su mayor seguidora en su ciudad natal (Loma Grande).

“Quiero mandar un saludo a mi abuela, María del Carmen, que siempre está mirando cada partido desde Loma Grande. Sos lo más grande, abuela”, remarcó. Con esta victoria, Libertad se encamina a un cierre de torneo apasionante, impulsado por los goles.

Libertad Gustavo Alfaro APF
Redacción D10
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