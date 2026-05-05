05 may. 2026
Libertad

El penal que Rodrigo Morínigo le tapó a Di María

El portero paraguayo Rodrigo Morínigo le tapó un penal al campeón del mundo Ángel Di María en el duelo entre Rosario Central y Libertad.

Mayo 05, 2026 08:06 p. m. • 
Por Redacción D10
20260505_200443.jpg

Ángel Di María no pudo converti ante Libertad a través del penal.

Rodrigo Morínigo, portero paraguayo de Libertad, se lució tapándole un tiro penal al argentino campeón del mundo Ángel Di María.

Rosario Central y Libertad igualan sin goles por la cuarta fecha del Grupo H de la Conmebol Libertadores en el estadio Gigante de Arroyito.

A los 44 minutos, Rosario Central tuvo la brillante oportunidad de abrir el marcador a través de un tiro penal sancionado por el árbitro brasileño Wilton Sampaio a instancias del VAR.

De la pena máxima se encargó el Campeón del Mundo Ángel Di María que disparó colocado encontrando la gran respuesta de Rodrigo Morínigo en dos oportunidades ya que en el rebote también respondió bien ante el capitán de Rosario Central.

Rodrigo Morínigo Rosario Central Libertad
Redacción D10
Más contenido de esta sección
fj aklsfjlkñasfñlaf_66966319.jpg
Libertad
Anuncian un “Mágico” reemplazo
Libertad atraviesa momentos turbulentos en el ámbito deportivo. Por ello, aseguró a un conocido de la casa para elegirlo como nuevo entrenador principal en lugar del estratega Francisco Chiqui Arce.
Abril 24, 2026 09:40 a. m.
 · 
Redacción D10
Iván Franco.jpg
Libertad
“Estamos en un hoyo y no podemos salir”
El futbolista Iván Franco fue muy autocrítico al realizar el análisis después de otra caída más de Libertad, en esta ocasión ante Rubio Ñu, por 3-0.
Abril 23, 2026 08:06 a. m.
 · 
Redacción D10
Francisco Arce.jpg
Libertad
Francisco Arce renuncia en Libertad
Luego de la goleada sufrida ante Rubio Ñu, Francisco Arce tomó la decisión de renunciar al cargo de entrenador de Libertad.
Abril 21, 2026 07:38 p. m.
 · 
Redacción D10
tacuaracapo.jpg
Libertad
Óscar Cardozo: “El fútbol me dio todo”
Óscar Cardozo, uno de los romperredes que dio el fútbol paraguayo, decidió poner fin a su carrera deportiva. “El fútbol me dio todo”, aseguró el que de niño soñaba con jugar en Europa y vestir los colores de la Selección Paraguaya.
Abril 16, 2026 04:27 p. m.
 · 
Redacción D10
Francisco Arce.jpg
Libertad
Francisco Arce: “Estamos en deuda”
Francisco Arce, entrenador de Libertad, manifestó que se encuentra en deuda tras una nueva derrota de su equipo, esta vez ante Guaraní en el clásico moderno.
Abril 06, 2026 11:27 a. m.
 · 
Redacción D10
aarce.jpg
Libertad
Chiqui Arce: “Es una situación preocupante”
Francisco Arce, técnico de Libertad, lamentó una nueva caída de su equipo, la segunda de forma consecutiva.
Marzo 28, 2026 05:21 p. m.
Carga Más