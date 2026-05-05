El penal que Rodrigo Morínigo le tapó a Di María

Rodrigo Morínigo, portero paraguayo de Libertad, se lució tapándole un tiro penal al argentino campeón del mundo Ángel Di María.
Rosario Central y Libertad igualan sin goles por la cuarta fecha del Grupo H de la Conmebol Libertadores en el estadio Gigante de Arroyito.
A los 44 minutos, Rosario Central tuvo la brillante oportunidad de abrir el marcador a través de un tiro penal sancionado por el árbitro brasileño Wilton Sampaio a instancias del VAR.
De la pena máxima se encargó el Campeón del Mundo Ángel Di María que disparó colocado encontrando la gran respuesta de Rodrigo Morínigo en dos oportunidades ya que en el rebote también respondió bien ante el capitán de Rosario Central.
¡LOCURA TOTAL DE MORINIGO AL TAPARLE EL PENAL Y EL REBOTE A DI MARÍA!
