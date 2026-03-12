12 mar. 2026
Fútbol Internacional

El Santiago Bernabéu, nueva opción para la Finalissima

El estadio Santiago Bernabéu es la opción más clara para acoger la Finalissima, que enfrentará a las selecciones de España y Argentina como últimas campeonas de la Eurocopa y la Copa América, respectivamente, el próximo viernes 27 de marzo, a falta del sí definitivo de la Conmebol y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)

Marzo 12, 2026 11:06 a. m. • 
Por Redacción D10
sb.jpg

El Real Madrid desea reformar su estadio, el Santiago Bernabéu, y para ello presentará a sus socios una propuesta para incluir un techado con revestido espectacular de cubierta blanca con la inscripción “Real Madrid”, p

Foto: Archivo

El Real Madrid ha mostrado su disposición absoluta a acoger el encuentro, según confirmaron a EFE fuentes del club blanco, tras las dudas suscitadas sobre la celebración del encuentro que iba a jugarse en el estadio de Lusail en Catar.

Desde el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán el pasado 28 de febrero y la respuesta del régimen de Teherán con bombardeos contra puntos de los países vecinos, entre ellos Catar, el partido ha estado en el aire, pendiente de poder celebrarse en el escenario previsto o en un recinto distinto aceptado por la Conmebol y la UEFA y ambas selecciones.

Poco después del inicio de la ofensiva bélica la Asociación de Fútbol de Catar (QFA) anunció el aplazamiento de todos sus torneos y competiciones debido a la inestabilidad en la zona hasta nuevo anuncio, pero sin mencionar el partido entre España y Argentina.

Catar también procedió al cierre del espacio aéreo del país, reabierto recientemente de forma parcial y la Liga de las Estrellas Catarí hace tres días confirmó la reanudación de su competición para este jueves.

Desde el inicio del conflicto bélico, la UEFA y la CONMEBOL se han mantenido en contacto y también con las autoridades cataríes con el fin de tomar una decisión definitiva.

La selección argentina es la actual campeona de la competición, tras ganar el 1 de junio de 2022 en Londres 3-0 a Italia. El antecedente de la Finalissima es la Copa Artemio Franchi, en cuyas anteriores ediciones Francia ganó a Uruguay en 1985 (2-0) y la Albiceleste a Dinamarca en 1993 por penaltis (1-1/5-4) en Mar del Plata.

Fútbol Internacional Santiago Bernabéu Finalissima
Redacción D10
