El Santiago Bernabéu, nueva opción para la Finalissima

El Real Madrid ha mostrado su disposición absoluta a acoger el encuentro, según confirmaron a EFE fuentes del club blanco, tras las dudas suscitadas sobre la celebración del encuentro que iba a jugarse en el estadio de Lusail en Catar.

Desde el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán el pasado 28 de febrero y la respuesta del régimen de Teherán con bombardeos contra puntos de los países vecinos, entre ellos Catar, el partido ha estado en el aire, pendiente de poder celebrarse en el escenario previsto o en un recinto distinto aceptado por la Conmebol y la UEFA y ambas selecciones.

Poco después del inicio de la ofensiva bélica la Asociación de Fútbol de Catar (QFA) anunció el aplazamiento de todos sus torneos y competiciones debido a la inestabilidad en la zona hasta nuevo anuncio, pero sin mencionar el partido entre España y Argentina.

Catar también procedió al cierre del espacio aéreo del país, reabierto recientemente de forma parcial y la Liga de las Estrellas Catarí hace tres días confirmó la reanudación de su competición para este jueves.

Desde el inicio del conflicto bélico, la UEFA y la CONMEBOL se han mantenido en contacto y también con las autoridades cataríes con el fin de tomar una decisión definitiva.

La selección argentina es la actual campeona de la competición, tras ganar el 1 de junio de 2022 en Londres 3-0 a Italia. El antecedente de la Finalissima es la Copa Artemio Franchi, en cuyas anteriores ediciones Francia ganó a Uruguay en 1985 (2-0) y la Albiceleste a Dinamarca en 1993 por penaltis (1-1/5-4) en Mar del Plata.