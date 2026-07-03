03 jul. 2026
Selección Paraguaya

“Francia es una tormenta eléctrica”: Gustavo Alfaro

El seleccionador Gustavo Alfaro hizo un paralelismo sobre sus orígenes y el partido que Paraguay sostendrá el sábado. “Francia es una tormenta eléctrica”, comparó.

Julio 03, 2026 04:04 p. m. • 
Por Redacción D10
Gustavo Alfaro

Gustavo Alfaro, seleccionador de Paraguay.

Foto: AFP

Gustavo Alfaro, seleccionador de Paraguay, fue consultado acerca del encuentro que la Albirroja sostendrá el sábado frente a Francia. Para ello, el argentino se valió de un curioso paralelismo que guarda relación con sus orígenes.

Soy un hombre de campo. Cuando, en Rafaela, venía una tormenta eléctrica, te resguardabas donde sea porque no tenía pararrayos”, comenzó diciendo el entrenador de la Paraguay y sostuvo que “Francia es una tormenta eléctrica y esos rayos que salen de cualquier parte van dirigidos al centro arco”.

Sabés que se te avecina una tormenta eléctrica, hay que ver de qué manera evitar los rayos”, indicó en conferencia de prensa este viernes.

Además, manifestó que contra Francia “no es una cuestión sistemas. El último partido que Francia terminó con cero goles hechos fue contra Croacia el 20 de marzo de 2025 (…) El último partido que perdió fue ante España, 5-4”. Estos encuentros oficiales fueron por la Liga de Naciones.

Obviamente que es el partido de mayor complejidad que vas a tener a lo largo de toda esta eliminatoria”, sentenció. En la fase de grupos como en los dieciseisavos de final, Francia marcó tres o más goles en los partidos que jugó.

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