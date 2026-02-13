13 feb. 2026
Torneo Apertura

La fecha 5 inicia con dos atrayentes enfrentamientos

Dos partidos marcarán el arranque de la fecha 5 del Torneo Apertura 2026. Los compromisos tendrán lugar en La Arboleda y en el Luis Salinas de Itauguá.

En defensa. Alexandro Maidana trabaja en la zona defensiva del Aborigen.

En cancha de Rubio Ñu, el encuentro será a las 18:30 y los protagonistas serán Guaraní y San Lorenzo; el árbitro del encuentro será Carlos Paul Benítez. El Aborigen buscará volver a la senda de la victoria, ya que en su última presentación igualó 3-3 ante Libertad, en La Huerta.

Mientras que el Rayadito viene de una dolorosa caída, en su feudo, ante Recoleta por 3-0. Esta derrota fue la cuarta seguida en el campeonato y la situación obligó a la salida del estratega Sergio Orteman y en su reemplazo llega su excompañero con quién se consagró campeón de la Libertadores 2002 en Olimpia, Julio César Cáceres.

El Emperador toma la posta con obligación de levantar la moral y conseguir resultados positivos con el Rayadito. Este es el tercer equipo en la carrera de Cáceres, los otros dos fueron el Franjeado donde consiguió tres títulos (Copa y Supercopa Paraguay 2021 y el Torneo Clausura 2022).

La última vez que se vieron en la máxima categoría fue en el 2020, en la fecha 6 del Clausura y fue victoria del Legendario por 2-1.

CANCHA DEL “12”. El otro duelo se disputará en Itauguá, desde las 20:30, entre Recoleta FC y Luqueño, el juez del duelo será Juan Gabriel Benítez. El Canario llega con toda la confianza después de la goleada 3-0 a San Lorenzo en su cancha.

Su rival, el Auriazul por su parte llega a este partido con el objetivo de levantar cabeza, ha experimentado tres derrotas al hilo. Esta situación ubica al Auriazul al borde del descenso directo para el 2027.

