05 jun. 2026
Copa Mundial

Fiesta en Sajonia para despedir a la Albirroja

Paraguay enfrenta este viernes a Nicaragua en duelo de despedida antes de partir a la Copa del Mundo.

Junio 05, 2026 06:53 a. m. • 
Por Redacción D10
Selección paraguaya mosaico

Así fue el mosaico que recibió a la Albirroja.

Foto: José Bogado - ÚH

La Selección Paraguaya afrontará hoy su último compromiso antes del viaje a la máxima cita del fútbol. La Albirroja se medirá con Nicaragua desde las 19:15 en el estadio Defensores del Chaco, que lucirá colmado para despedir a un equipo que volvió a ilusionar a todo el país. Roberto Gatito Fernández será el arquero titular.

Será una noche especial, cargada de emoción en la que jugadores e hinchas compartirán el último abrazo antes de emprender el sueño mundialista.

La Albirroja, tras el amistoso de hoy, descansará y luego se preparará para emprender viaje rumbo a los Estados Unidos, mañana a la noche. El debut ante Estados Unidos será el viernes 12 de junio.

EL POSIBLE EQUIPO. Roberto Fernández; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Andrés Cubas; Miguel Almirón, Alejandro Romero Gamarra; Julio Enciso, Antonio Sanabria.

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Redacción D10
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