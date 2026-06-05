Fiesta en Sajonia para despedir a la Albirroja

La Selección Paraguaya afrontará hoy su último compromiso antes del viaje a la máxima cita del fútbol. La Albirroja se medirá con Nicaragua desde las 19:15 en el estadio Defensores del Chaco, que lucirá colmado para despedir a un equipo que volvió a ilusionar a todo el país. Roberto Gatito Fernández será el arquero titular.

Será una noche especial, cargada de emoción en la que jugadores e hinchas compartirán el último abrazo antes de emprender el sueño mundialista.

La Albirroja, tras el amistoso de hoy, descansará y luego se preparará para emprender viaje rumbo a los Estados Unidos, mañana a la noche. El debut ante Estados Unidos será el viernes 12 de junio.

EL POSIBLE EQUIPO. Roberto Fernández; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Andrés Cubas; Miguel Almirón, Alejandro Romero Gamarra; Julio Enciso, Antonio Sanabria.