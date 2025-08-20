Disconforme con los criterios arbitrales

El técnico local, José Arrúa, se cuestionó algunas determinaciones arbitrales.

“Hay muchas cosas que sentimos que con nosotros las reglas son 100%”, declaró en contacto para el programa Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM.

“Hay clubes que parece que tienen permitido algunas cosas”, añadió.

“Los criterios no son iguales”, remarcó el adiestrador que ahora apunta todas sus fichas a Cerro Porteño.

El entrenador del equipo de Santísima Trinidad citó varias acciones que, según él, no se midieron con la misma vara.