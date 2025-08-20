20 ago. 2025
Sportivo Trinidense

Disconforme con los criterios arbitrales

Sportivo Trinidense cayó ante Nacional por 0-2 el último fin de semana por la fecha 8 del Clausura, producto de dos penales y sufriendo la expulsión de Sergio Mendoza en el primer tiempo, cuando aún no se había roto el marcador.

Agosto 20, 2025 
GymIPBoXMAASqVU.jpeg

El conjunto de Trinidad quedó molesto tras el juego con Nacional.

El técnico local, José Arrúa, se cuestionó algunas determinaciones arbitrales.

“Hay muchas cosas que sentimos que con nosotros las reglas son 100%”, declaró en contacto para el programa Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM.

“Hay clubes que parece que tienen permitido algunas cosas”, añadió.

“Los criterios no son iguales”, remarcó el adiestrador que ahora apunta todas sus fichas a Cerro Porteño.

El entrenador del equipo de Santísima Trinidad citó varias acciones que, según él, no se midieron con la misma vara.

