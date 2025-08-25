25 ago. 2025
Sportivo Trinidense

Felicidad y orgullo en Sportivo Trinidense

Norman Rieder, presidente de Trinidense, analizó el gran momento que está atravesando el equipo en el Clausura.

Agosto 25, 2025 12:53 p. m.
ACT_4355_1_62672689.JPG

Trinidense viene de un triunfazo en La Nueva Olla.

Foto: Andrés Catalán - Última Hora

Sportivo Trinidense viene de una enorme victoria por 3-1 ante Cerro Porteño en La Nueva Olla por la fecha 9 del torneo Clausura 2025.

Norman Rieder, presidente del equipo auriazul de Santísima Trinidad, conversó este lunes con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM y analizó el presente del elenco dirigido por José Arrúa.

“Estamos contentos, nunca habíamos logrado salir victoriosos de esa cancha, jugamos ante un gran rival, en una cancha hermosa”, comentó el titular del Triqui.

Valoró el esfuerzo y la entrega de los jugadores. “Contentos por lo que hicieron los muchachos, se hizo un gran esfuerzo, se creyó y se logró un resultado positivo”, agregó.

Aseguró sentirse orgulloso y feliz por el proceso que están afrontando desde hace años con el cuerpo técnico liderado por José Arrúa y con la gerencia deportiva con Jonathan Santana a la cabeza. “Da gusto ver que el camino que estamos tomando nos está dando alegrías”, finalizó.

Trinidense está con 17 puntos en la tabla de posiciones del torneo Clausura 2025, a 3 de la cima. Su próximo encuentro será este viernes de visitante ante Atlético Tembetary desde las 16:00 horas.

Sportivo Trinidense Torneo Clausura Norman Rieder
