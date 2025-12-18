Sudamérica tras la pelota

18 dic. 2025
El corazón del fútbol sudamericano latirá con fuerza este mediodía en Luque, la capital paraguaya que tiene la Conmebol. Su sede será el escenario del sorteo de las fases preliminares de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2026.

Diciembre 18, 2025 07:31 a. m. • 
Por Redacción D10
Preciadas. La Copa Libertadores de América y la Copa Sudamericana.

A partir de las 12:00, los clubes de la región conocerán sus primeros rivales en el camino hacia la “Gloria Eterna” y “La Gran Conquista”.

En la Libertadores, la expectativa paraguaya se centra en el histórico estreno del 2 de Mayo. El Gallo Norteño conocerá a su rival para la Fase 1, mientras que Guaraní aguarda en el bolillero de la Fase 2. Por su parte, Libertad (campeón del Apertura) y Cerro Porteño (campeón del Clausura) observarán el sorteo con la tranquilidad de tener ya asegurada su presencia directa en la fase de grupos.

La Suda también promete emociones fuertes para el fútbol guaraní desde el primer minuto. Según el formato de competencia, los cuatro representantes paraguayos (Olimpia, Nacional, Trinidense y Recoleta) se enfrentarán entre sí en llaves de eliminación directa a partido único.

Este sorteo determinará quiénes serán locales en estos cruces fratricidas que otorgarán dos plazas directas para la fase de grupos.

