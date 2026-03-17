17 mar. 2026
Nacional

Quiere un equipo “protagonista”

El técnico Felipe Giménez anhela un equipo protagonista.

Marzo 17, 2026 09:10 a. m. • 
Por Redacción D10
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A festejar. Danilo Santacruz (c) marcó el tanto ante Rubio Ñu.

Foto: Prensa - Nacional.

”Este grupo buscaba esto. En cada partido siempre buscamos ser el equipo protagonista, pero en varias ocasiones se nos escapó sobre el final”, señaló el estratega después de la ajustada victoria (1-0) sobre Rubio Ñu.

Comentó, además, que “el torneo es muy duro, los equipos grandes están ahí arriba, pero nosotros vamos paso a paso. Aún queda toda una ronda por jugarse”, dijo.

Consultado sobre el retorno del lateral derecho, Carlos Espínola, señaló: “El venía trabajando muy duro en fisioterapia, pero ya está a pleno”, finalizó el DT. El Trico en la fecha 11 se mide ante Libertad.

Nacional Felipe Giménez Fútbol paraguayo
Redacción D10
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