Fechas y horarios de los cuartos de final de Copa Paraguay

Los cuatro partidos correspondientes a los cuartos de final de la Copa Paraguay 2025 ya tienen fecha y horario establecidos por la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

Son seis los equipos de Primera que siguen en carrera: Cerro Porteño, Guaraní, Atlético Tembetary, General Caballero de JLM, 2 de Mayo y Nacional.

Los cuartos se disputarán entre el martes 21, miércoles 22 y jueves 23 de octubre.

Vale recordar que el campeón de Copa Paraguay se ganará el derecho a jugar la Copa Libertadores de América del próximo año.