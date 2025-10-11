10 oct. 2025
Copa Paraguay

Fechas y horarios de los cuartos de final de Copa Paraguay

La APF dio a conocer la programación de los cuartos de final de la Copa Paraguay 2025.

Octubre 10, 2025 09:30 p. m.
cee.jpg

Cerro Porteño tendrá que medir a General Caballero de JLM.

Foto: Prensa Cerro Porteño.

Los cuatro partidos correspondientes a los cuartos de final de la Copa Paraguay 2025 ya tienen fecha y horario establecidos por la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

Son seis los equipos de Primera que siguen en carrera: Cerro Porteño, Guaraní, Atlético Tembetary, General Caballero de JLM, 2 de Mayo y Nacional.

Los cuartos se disputarán entre el martes 21, miércoles 22 y jueves 23 de octubre.

Vale recordar que el campeón de Copa Paraguay se ganará el derecho a jugar la Copa Libertadores de América del próximo año.

gbfdgjdf.jfif

Copa Paraguay Cerro APF
