02 jun. 2026
Selección Paraguaya

¿Cuándo Paraguay estrenará su camiseta tradicional?

La Selección Paraguaya ya conoce el tipo de indumentaria que utilizará en los tres partidos por la fase de grupos de la Copa del Mundo. Solo en uno podrá utilizar su camiseta tradicional que generó debate.

Junio 02, 2026 04:01 p. m. • 
Por Redacción D10
Selección paraguaya

El nuevo diseño de la albirroja que se utilizará en la Copa del Mundo.

Foto. Gentileza - Albirroja

Después de conocerse el nuevo diseño que la Selección Paraguaya tendrá a partir de este año, aún no se hizo el estreno en un partido oficial. Pasaron dos amistosos y en ambos se utilizó la casaca alternativa.

La FIFA compartió cómo se vestirán las distintas selecciones para todos los partidos de la fase de grupos y los jugadores de Paraguay se vestirán de albirrojos en solo uno de los tres compromisos.

En el debut ante Estados Unidos, el 11 de junio, el combinado guaraní le toca ser visitante y lucirá su playera alternativa. Además, tanto el pantalón corto como las medias serán de un azul oscuro. El portero se vestirá completamente de anaranjado.

Estados Unidos vs. Paraguay

Paraguay volverá a tener la condición de visitante en su siguiente enfrentamiento, esta vez contra Turquía, el 20 de junio. Por segunda vez seguida, el elenco dirigido por Gustavo Alfaro utilizará la indumentaria alternativa. El arquero también repetirá equipación.

Turquía vs. Paraguay

Recién para el duelo con Australia, el 25 de junio, la Selección Paraguaya podrá estrenar la camiseta albirroja que generó mucho debate en redes sociales. El pantalón corto será blanco y las medias rojas. El cancerbero se vestirá de celeste.

Paraguay vs. Australia

En caso de avanzar a las siguientes rondas, la posición en el grupo, tanto de Paraguay como de su rival, incidirá para definir el tipo de indumentaria. No obstante, este viernes 5 de junio, la Albirroja se despedirá de su afición en el ueno Defensores del Chaco, frente a Nicaragua y podría darse el estreno de la camiseta tradicional.

Selección Paraguaya Mundial FIFA 2026 Paraguay
Redacción D10
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